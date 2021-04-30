習近平主持政治局會議　強調加強平台經濟監管及促進公平競爭

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-30 19:31

《新華社》報道，中央政治局4月30日召開會議，分析研究中國當前經濟形勢和經濟工作，聽取第三次全國國土調查主要情況匯報，並審議《中國共產黨組織工作條例》。會議由中共中央總書記習近平主持。

會議指出，中國經濟恢復取得明顯成效，經濟運行開局良好，但要辯證看待一季度經濟數據，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固。

會議要求堅持穩中求進工作總基調，精準實施宏觀政策，同時落實落細積極的財政政策。特別是穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，強化對實體經濟、重點領域、薄弱環節的支持。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議強調，要促進製造業投資和民間投資盡快恢復，也要防範化解經濟金融風險。要加強和改進平台經濟監管，促進公平競爭。此外，還要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，增加保障性租賃住房和共有產權住房供給，防止以學區房等名義炒作房價。

對於第三次全國國土調查反映出的問題，會議指要高度重視、深入分析，採取有針對性措施加以解決，要堅持最嚴格耕地保護製度，優化調整農村用地佈局。

關於制定出台《中國共產黨組織工作條例》，會議指出，這對推進組織工作制度化規範化科學化、全面提高組織工作質量，具有重要意義，要堅持德才兼備、以德為先、五湖四海、任人唯賢，堅持正確選人用人導向。