美國氣候峰會｜習近平及普京等多國領導人做出新承諾

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-23 11:03

美國總統拜登（Joe Biden）上任不足百日，主導全球氣候峰會時，聚齊了逾40國領導人出席，他們做出了哪些承諾備受矚目。

拜登在氣候峰會發表演講，宣布一個雄心勃勃的目標：截至2030年，將温室氣體排放量至少減半。拜登呼籲各國儘快採取行動，他説：「這十年是具有決定性意義的十年，全球要齊心協力地應對氣候變化。」他強調説：「國家、企業甚至個人都有責任。」

英國《衛報》引述白宮官員在峰會前透露，美國的目標是截至2030年將温室氣體排放量對比2005年的水平減少50％至52％；這與特朗普（Donald Trump）時期形成鮮明對比，「毫不含糊地傳達出美國已經回到領導舞台上、盟友之中的訊號。」

新華社稱中國國家主席習近平在北京以視像方式發表演講説：「去年，我正式宣布中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策。中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。」

習近平繼續談到兩點：「中國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。」「中國將嚴控煤電項目，『十四五』（2021年至2025年）時期嚴控煤炭消費增長，『十五五』（2026年至2030年）時期逐步減少（煤炭的消耗量）。」

習近平強調説：「發達國家應該展現更大雄心和行動，同時切實幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力和韌性，為發展中國家提供資金、技術、能力建設等方面支持，避免設置綠色貿易壁壘，幫助他們加速綠色低碳轉型」。

此外，習近平提醒説：「我們要堅持以國際法為基礎、以公平正義為要旨、以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系。要攜手合作，不要相互指責；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信。」

其他各方表態中 英國和俄羅斯最為不同

除了美、中外，歐盟此前已經設定了與1990年相比減排至少55%的目標。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說：「歐委會、歐洲理事會及歐洲議會已就《歐洲氣候法》達成臨時協定，歐盟在2030年減少55%的溫室氣體排放量以及到2050年實現碳中和的目標將被寫入法律。今年6月，歐委會還將為能源、交通、建築等各領域提出具體的減排建議，並通過尋求以自然為本的解決辦法，以公正和包容的方式來應對氣候變化。」

馮德萊恩強調說：「應對氣候變化能為世界經濟打開新的市場，引導新的投資，轉變現有行業並鼓勵更多創新，這將成為世界經濟復蘇的引擎。為此，歐盟將把經濟復蘇基金及2021年到2027年的長期預算的30%用於實現氣候目標。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布：「英國計劃將在2035年之前，將碳排放水平降低到比1990年減少78%的水平，還將敦促各國配合英國的目標，在21世紀中實現淨零碳排放以限制全球暖化。」約翰遜指出，自己提出的是迄今為止全球主要經濟體中「最大幅度的減排承諾」。

約翰遜還強調説：「如果我們真想阻止氣候變遷，那麼今年必須是我們認真做這件事的一年。因為2020年開始的十年若不是作為世界領導人團結一致、扭轉局勢的十年被記住，就是以失敗告終被人們記下。」「英國已經表明在經濟增長的同時削減碳排放量是可能的，這也使達到淨零排放的問題不在於技術，而更在於政治。」

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）將在11月舉行第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示：「加拿大致力於到2030年使碳排放水平比2005年減少40%到45%。」比此前宣布的30%的目標又有了進一步的提升。

日本首相菅義偉説：「力爭截至2030年較2013年將温室氣體排放量削減46%。將朝着（減少）50%的高度繼續挑戰。」日本共同社認為，菅義偉的話為繼續上調目標留下了餘地。

韓國總統文在寅宣布：「韓國將停止所有針對煤炭的外部融資，並將在今年提交新的國家自主貢獻目標。」

巴西總統博索納羅（Jair Messias Bolsonaro）此前在亞馬孫雨林保護等環境問題上持強硬的立場，但他也在會上發言承諾説：「巴西將在2050年實現碳中和。」

普京發表氣候演講和國情咨文現場（請點大圖瀏覽）：

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相比之下，俄羅斯的表態略顯不同。俄總統普京（Vladimir Putin）已提前一天在4月21日的國情咨文中表示：「俄羅斯將盡己所能以對抗氣候變遷，希望未來30年碳排放總量低於歐盟。」

而在會上，普京僅是承諾三點説：1、「俄羅斯願意同各國一道加強在氣候領域的合作，承擔自己在氣候問題上的國際責任。」2、「俄羅斯正在實施減排計劃，45%的俄羅斯能源供應都屬於低排放能源，其中也包括核電供應。」3、「俄羅斯將考慮為那些致力於生態保護的外國公司提供特惠待遇。」