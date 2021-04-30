國家疾病預防控制局成立　鍾南山盼遇突發緊急狀況可直接上報

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-30 22:41

國務院日前任免國家工作人員，任命王賀胜為國家疾病預防控制局局長。新成立的國家疾病預防控制局也正式亮相。 中國工程院院士鍾南山認為，新冠肺炎疫情對國家疾病預防控制局的成立起到了很大的推動作用。新機構的成立能幫助應對突發性的公共衛生事件，組織並調動全國的力量進行防控和開展預防工作。

鍾南山周五（4月30日）接受《人民網》訪問時表示，新冠肺炎疫情暴露出了中國公共衛生系統的一些不足，比如突發性事件逐級匯報機制繁瑣，容易耽誤時機。而國家疾病預防控制局的成立將補齊這一短板。強化疾控單位的行政權力，有益於及時有效地發現問題、解決問題。

他希望國家疾病預防控制局未來能夠做到兩件事，一是能夠將被判斷為「突發性事件」的緊急狀況直接上報給國家，節省因層層匯報而產生的時間成本。二是對一些行政部門進行監督，盡可能避免誤判發生。此外，他希望國家疾病預防控制局的機構設置包含專家委員會，讓專業的人做專業的事。

鍾南山還指出，疾病防控絕對不僅限於醫療衛生領域，而是要覆蓋農業、工業、林業、海洋等各方面，也要從更多角度和層面控制疾病，這需要相關部委淡化個體利益，通力協作。因此他非常支持並看好國家疾病預防控制局。

曾赴湖北「救火」的國家衛健委副主任王賀胜出任國家疾病預防控制局局長。（微信公眾號@長安街知事）

據介紹，國家疾病預防控制局的職責包括：擬訂重大疾病防治規劃、國家免疫規劃、嚴重危害民眾健康公共衞生問題的干預措施並組織實施，完善疾病預防控制體系，承擔傳染病疫情信息發布工作。