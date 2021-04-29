新冠肺炎｜7旬患者與百人共舞4.5小時　惹台版「跳舞群組」恐慌

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-29 21:43

台灣周三（28日）新增3名新冠肺炎本土病例，其中一名台灣籍70多歲男性近期未有出境紀錄，且無疑似症狀，在4月20日前往桃園市中壢區的「阿曼達舞場」跳舞，時間長達4.5小時。 而該活動照亦被網民曝光，現場近百人但幾乎未戴口罩，令網民看完直呼很害怕。

該名70歲男子為加拿大境外移入個案（案1068、案1106）的非同住家人，4月20日下午用餐後前往中壢區「阿曼達舞場」跳舞，時間長達4.5小時。有網民在PTT討論區曝光當天照片，稱「看起來接近100人」。

照片顯示，多數人在貼身跳舞或合照時並未戴口罩，或把口罩拉至下巴。不少網民看完照片相當驚訝，認為這名70歲男子4.5小時都待在該舞場，「封閉空間、密集活動，感覺超高風險」。

對此，阿曼達舞場表示，當天舞會採實名制，已掌握出席的所有人員，客人進場時須先量體溫和酒精消毒，店家每日晚上9點會做例行消毒。

當天活動主辦方「詹寶治舞蹈教室」28日發文強調，當日為實名制入場，已將所有課程暫停，通知相關學員做好防疫措施。學員陸續收到衛生所通知，會配合居家隔離至5月5日早上，今日（29日）會搭防疫的士至醫院篩檢，「篩檢結果出來再繼續跟大家報告」。

（綜合報道）