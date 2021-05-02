江蘇遇極端天氣致11死　南通市民講述強風驚魂夜：樹木成片倒下

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-02 10:31

江蘇省多地4月30日晚上接連遭遇冰雹、雷暴、大風等極端天氣侵襲，引發大量災害。其中南通市的災情最為嚴重，當地受災人口超過3000人，並有11人死亡，原因是大樹倒伏砸倒房屋、電線杆刮斷、狂風巻入河道等，另有至少102人受傷。 有南通市民講述當時強風吹襲的景象時稱，看到路旁樹木成片倒下，夜市攤檔全被風吹倒，還有人被風吹起的鐵片割傷。

江蘇省多地4月30日晚上接連遭遇冰雹、雷暴、大風等極端天氣侵襲。（江蘇新聞）

據此前報道，4月30日晚上6時至10時，南通市部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴大風天氣，全市自動站最大風力超過10級的站點有66個，其中通州灣三友集團出現風速45.4m/s的14級強風。在海安城東鎮及大公鎮、通州十總鎮、如東陽光島等地，則出現直徑1厘米至3厘米的冰雹。

據南通市民劉先生介紹，當地氣象部門有預報稱有強對流天氣來襲，「沒想到有這麼大的風。」當晚，劉先生和家人在家中聽到窗外狂風怒號，鄰居拍攝的影片顯示，附近夜市的攤檔全被風吹倒，音響等設備散落一地。劉先生稱，街上還有車輛被砸，無緣進出口的道閘也被風給吹斷。大風持續了半小時左右，之後恢復正常。

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另一名南通市民蔣女士表示，當日晚上8時，她的家人在回家的路上被風吹起的鐵片割傷手部。還有一名市民稱，她在回家路上就收到朋友的提醒，「不要走樹下、廣告牌下，路上的樹一片片倒下。」

此外，南通市海門區一名工人稱，晚上刮起大風伴著暴雨，「當時的風特別大，工地上的腳手架模型都被吹翻。」同工地另一名工人說，他想開車回家，但無法看清前方道路，大風嚴重影響出行。當晚還有民警遇到一對母女求助，女孩被大風吹倒的廣告牌砸傷臉部，民警隨即將她送醫救治。

江蘇省氣象局表示，本次天氣是受東北冷渦影響產生。「東北冷渦」是活動在中國東北及附近地區的高空大型冷氣團。在冷渦東部，如有暖濕空氣從南面來，在平穩著陸的冷空氣上爬升，常發生強對流，產生冰雹、雷暴、局地暴雨等天氣。