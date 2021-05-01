江蘇多地遭遇極端天氣侵襲　南通市現冰雹雷暴強風釀11死漁船傾覆

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-01 12:23

江蘇省多地周五（30日）晚上接連遭遇冰雹、雷暴、大風等極端天氣侵襲，引發大量災害。 其中南通市的災情最為嚴重，據市委宣傳部通報，當地受災人口超過3000人，並有11人死亡，原因是大樹倒伏砸倒房屋、電線杆刮斷、狂風巻入河道等。 此外，有一艘漁船突遇大風後傾覆，11名船員落水，2人已成功獲救，其餘9人仍在搜救中。

南通興東國際機場有一架停泊飛機被強風吹至自轉一圈。（影片截圖）

通報指，周五晚上6時至10時，南通市部分地區出現冰雹和大範圍強雷暴大風天氣，全市自動站最大風力超過10級的站點有66個，其中通州灣三友集團出現風速45.4m/s的14級強風。在海安城東鎮及大公鎮、通州十總鎮、如東陽光島等地，則出現直徑1厘米至3厘米的冰雹。

通報亦提到，受災嚴重地區房屋倒損較多，已緊急轉移安置3050人，同時有多處電力設施受損，經連夜組織搶修，部分已恢復供電。另外，樹木倒伏、圍牆倒塌、受損、熱水器掉落等情況較多，現時正在清理清障。

《環球網》報道，今次災情主要發生在江蘇沿江及以北地區，是受東北冷渦影響出現的強對流天氣。報道引述省應急管理廳指揮中心消息，截至5月1日早上8時，共造成南通、淮安、鹽城、泰州、宿遷13688人受災，因災死亡11人，因災受傷66人，緊急轉移安置3050人。損失方面，全省農作物受災面積1726公頃、成災面積320公頃、絕收面積48公頃，另有132間房屋倒塌，256間房屋嚴重損壞，6030間房屋一般損壞，整體直接經濟損失1640萬元人民幣。

（綜合報道）