傅園慧搶跳犯規無緣選拔決賽　下月夏季賽有望衝擊東京奧運門票

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-02 17:44

中國背泳選手傅園慧，2016年因在里約熱內盧奧運會上說了「我已經用了洪荒之力了！」而爆紅。 今年中國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽正在山東青島進行，傅園慧再次成為賽場焦點，更曾經游出足夠進入決賽的成績，惟因為搶跳犯規最終被取消成績，無法進入決賽角逐參選奧運的資格。

《澎湃新聞》報道，在今日（2日）進行的100米背泳半決賽中，傅園慧游出1分00秒29的成績，惟她因出發搶跳犯規，被判取消成績，無緣決賽。雖然本次賽事無法直通奧運資格，但她仍可通過6月的夏季賽繼續衝擊奧運門票。

據了解，傅園慧本次游出的1分00秒29，已經比今年1月她摘穫中國游泳爭霸賽銅牌時的成績快了。今年1月2日，傅園慧在中國游泳爭霸賽100米背泳決賽中，最終游出1分00秒95收穫銅牌。而在預賽中，她游出59秒58的成績位列第一，也是唯一游入1分鐘大關的選手。

賽後，傅園慧在個人微博上發文自嘲「我這個人最近指不定確實有點神經疾病，怎麼老是搶跳的。嘖，有點毛病有點毛病。」

2016年8月，傅園慧在里約熱內盧奧運會上代表中國出戰女子100米背泳準決賽。傅園慧比賽上水後，被記者告知游出58.95秒、創出個人最佳成績，當下立刻擺出一副難以置信的樣子，不斷強調：「我很滿意」，更稱自己在比賽中已經用了「洪荒之力」。相關訪問片段隨後被網民轉發並引起熱議。傅園慧最終在女子100米背泳決賽中摘獲銅牌。