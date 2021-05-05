內地五一檔期電影票房超15.35億創新高　張藝謀《懸崖之上》逆襲

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-05 15:29

內地今年「五一」假期有望成為「史上最熱黃金周」，而電影票房方面表現也備受注目。截止周三（5月5日）下午1時，「五一」檔期總票房（含預售）已突破15.35億元（人民幣．下同），打破中國影史「五一」檔期票房、人次、場次三項影史最高紀錄，並持續刷新。

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根據燈塔專業版數據，5月5日12時47分的實時票房顯示，根據同名韓國電影改編的翻拍作品《你的婚禮》總票房為6.18億元，目前排在榜首；內地導演張藝謀最新諜戰作品《懸崖之上》目前總票房為5.12億元，郭富城主演的《秘密訪客》票房為1.03億元。

不過，《你的婚禮》的單日票房收入在下跌，而《懸崖之上》憑藉出色的口碑，單日票房收入正在攀升，並登上日票房冠軍寶座，總票房有望趕超《你的婚禮》。

5月1日，山西太原民眾在影院觀看電影。（中新社）

縱觀中國電影「五一檔」，票房呈逐年上升趨勢，除去影院因疫情停擺的2020年，2019年「五一檔」全國票房為15.27億元，2018年為10.06億元，2017年為7.84億元，2016年為6.5億元。

今年共有13部新片瞄準「五一檔」，上映影片數量創歷史新高。據燈塔研究院和百度App聯合發布的「中國電影市場趨勢分析報告」顯示，預計今年「五一檔」5天票房不低於18億元。