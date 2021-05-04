五一假期澳門遊人如鯽：單日4.4萬人次入境　飛豬訂票量年增20倍

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-05-04 16:25

新冠肺炎疫情下，港澳兩地的遊客量大相徑庭。澳門為內地首個恢復簽注辦理的出境旅遊目的地，飛豬數據顯示，五一假期澳門旅遊預訂量按年漲超20倍。而據澳門治安警察局公布，內地五一黃金周假期第三天（5月3日），入境澳門遊客達3.4萬多人次。

據《世界日報》報道，新冠肺炎肆虐香港逾一年，昨日香港經歷第二個疫下五一黃金周，香港依舊未能與內地和澳門通關，旅遊相關行業冷冷清清，從業者叫苦連天。有賓館負責人直言，一年多以來每月入不敷支，至今已負債近百萬元，而手信舖、珠寶店亦湧現結業潮。

反觀與香港一海之隔的澳門就大相逕庭，受惠於內地出遊大軍再迎來經濟高峰。澳門治安警察局透露，4月30日共有約4.1萬人次遊客入境，5月1日入境遊客則達逾4.4萬人次，5月2日、3日則分別有3.6萬人次及3.4萬人次遊客入境。

內地五一假期出行火熱，阿里巴巴旗下飛豬旅遊的數據顯示，出遊人次全面刷新歷史峰值，平台門票預訂量按年漲4.2倍，而澳門旅遊預訂量更按年漲逾20倍，澳門teamLab、澳門旅遊塔、威尼斯人貢多拉、巴黎人鐵塔、新濠影匯8字摩天輪是最受歡迎的景點。不過去年同期疫情較嚴峻，遊客基數亦較低。

（綜合報道）