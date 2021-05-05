福州13歲仔遇電梯故障後自救失敗墮亡　親屬質疑緊急求助按鈕失效

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-05 18:30

福建福州一名13歲男孩周一（3日）在一個屋苑遇上電梯故障，在按了「緊急通話」按鈕卻未獲回應後，他決定進行自救，用隨身的雨傘撬開電梯門，詎料從不到半米高的空間鑽出轎廂時意外墜亡，不幸一幕被閉路電視清楚記錄。事後警方已到現場進行勘驗，事件還在進一步調查中。

事發於晉安區鼓山鎮的藍灣雅境小區，當日晚上6時多，男孩買外賣回家，並按了電梯2層的按鈕，然而電梯卻出現故障，突然上升至6層和7層之間，且大門緊閉。他曾按警鈴、拍打電梯門、按「緊急通話」按鈕求助，但都無果，最後決定用長柄雨傘撬開電梯門，並在爬出電梯時踩空掉落，不幸身亡。

閉路電視記錄了出事一幕，令男孩父母非常心痛。家屬質疑，涉事電梯出事前幾日就壞了，但卻一直未有人修理，直到意外發生後才有人來修；死者的姑父林先生亦質疑，物業方面沒有盡到維護保養電梯的責任，導致電梯多次故障，且「五一」前也沒有進行例行維護，另外事發時安保人員可以透過監控見到異常情況，卻無人反應，加上緊急求助按鈕失效，物業方應當負任。另相關業主反映，事發當日晚上至翌日中午，物業處無人值班。

屋苑物業「福州台西物業管理公司」法人黃先生回應時表示，他們是去年9月才接手的，電梯維護保養是交由正規企業負責。對於業主質疑的監控問題，黃先生表示屋苑的閉路電視設在南入口的保安亭內。不過，事發時值班的保安卻稱沒有收到求助的信息。而電梯維保方「福州聿宏電梯有限公司」的工作人員謝先生則稱，公司大約半個月左右會檢查電梯一次，絕大多數電梯可以正常使用；又指事發後他曾到現場試過緊急按鈕，是可以接通的。對於電梯事故的原因，他表示自己也不清楚。

網民點睇：

太危險了，令人痛心 看完更不敢坐電梯了，太絕望了吧 唉，電梯故障千萬不要盲目自救 小孩子他害怕啊，緊急求助按鈕沒有用這事應該嚴肅追責啊！有人回應給他他不就不慌了！ 這孩子很了不起了，我如果13歲做不到這些，我們應該把目光放在這起悲劇的始作俑者上，而不是冷漠的對一個讓自己盡力活下來結果失敗了的孩子指指點點說風涼話。

（綜合報道）