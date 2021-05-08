中美關係｜鄭永年：已進入全面競爭時代　中國要進行清單式研究

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-08 13:11

近日，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年，就當前中美關係現狀等問題表示，中美關係已經進入全面競爭時代，中國要對美國進行清單式研究，要開放領域，利用資本市場應對美國的圍堵。

鄭永年稱，中美關係已經進入全面競爭時代。（網上圖片）

鄭永年說，當前的中美關係已進入全面競爭時代，包括合作、競爭、對抗、衝突四個方面。美國不但強化其與印太國家的關係，利用南海問題牽制中國成為海洋大國，還試圖利用中國與俄羅斯、中東國家越走越近的趨勢，挑起伊斯蘭文明與中國文明的衝突。其次，如今美國公開支持和縱容「台獨」，台灣問題或成為中美關係中最為敏感和棘手的問題。另外，美國已經開始進入「後基辛格思維」，「基辛格思維」是把世界變成「中美俄大三角」，而「後基辛格思維」則是將印度替代俄羅斯，即形成「中美印大三角」。

對於中國應該如何應對當前的中美關係，鄭永年表示，中國要搞清中美之間要什麼樣的「競爭合作關係」。當前中國有不少領域仍未開放，若能進行全面深度的開放則可改變世界資本的流向並分化美國的力量。中國還應該適應美國的「後基辛格思維」，不要拘泥於中美俄的舊思維，也要關注印度，印度對中國核心利益的侵犯，中國要堅決遏制，但也要克制不要陷入無限的衝突，未來的對印政策還可以考慮俄羅斯的角色。同時，中國還要認識到台灣問題只是一個短期挑戰，而南海卻是長期挑戰。中國要通過規則向世界表明，中國與西方是可以對接的。

（中國南海研究院微信公眾號）