王岐山評「乒乓外交」為歷史佳話　談對中美關係啓示

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-24 19:30

中國國家副主席王岐山在中美「乒乓外交」50周年紀念活動上，形容「乒乓外交」是中美關係史上的一段佳話。他表示，這對如今的中美關係仍有借鑑意義。

針對當前中美關係，王岐山強調兩國之間應互利合作。（新華社）

中國外交部4月24日公布王岐山講話內容。講話中，王岐山首先向包括美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）在內的促進中美友好的人士表示感謝。

他表示，「乒乓外交」是中美關係史上的一段佳話，共同開啓了中美關係正常化的歷史性進程。至於原因，他指出，「乒乓外交」契合了兩國人民打破隔閡、加強溝通、增進理解與友誼的客觀需要。這對50年後的中美關係仍有重要借鑑意義。

對於當前中美關係，王岐山強調，中美兩國需要加強溝通、增進了解、擴大合作的領城很多。中國國家主席習近平同美國總統拜登（Joe Biden）在年初通話，指出中美應秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，恢復正常對話交往，開展互利合作，妥善管控分歧，避免誤解誤判，推動中美關係健康穩定發展。這為下階段中美關係發展指明瞭方向。

他還説，「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。我們期待中美兩國按照雙方元首通話精神，從兩國人民福祉出發，從歷史中汲取靈感和動力，聚焦合作，管控分歧，推進各領域交流合作，推動兩國關係健康穩定發展，為共同戰勝新冠肺炎（COVID-19）疫情、促進全球經濟復甦、維護世界和平穩定做出更大貢獻。」

「乒乓外交」歷史照片（點圖放大：）

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中華人民共和國成立後，美國對中國採取封鎖、孤立政策，兩國民間交往也完全隔絕。及至1971年4月10日，美國乒乓球代表團和一小批美國新聞記者抵達北京，成為自1949年以來第一批獲准進入中國境內的美國人。此舉對中美關係的突破產生影響，被外界稱為「乒乓外交」。後來在1972年2月，時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）訪問中國，中美在上海發表中美聯合公報，兩國關係開始實現正常化。

今年4月10日，中國駐美大使崔天凱在紀念「乒乓外交」的活動上還曾表示，中美可以也必須跨越分歧，尋求合作共贏的相處之道。他強調，中美合作可以達成許多有利於兩國和世界的大事，但中美對抗將成為兩國和世界的災難。