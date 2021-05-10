NASA批中國處理太空殘骸未達標　外交部：未有對地面造成危害報告

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-10 22:19

中國長征五號B遙二運載火箭的殘骸於5月9日早上墜落印度洋近馬爾代夫位置，事件惹來全球多國關注，美國太空總署（NASA）批評中國在處理太空殘骸方面未達到負責任的標準。 中國外交部發言人華春瑩今日（10日）回應稱，火箭經過軌道高度自然衰減，最終再入大氣層銷毀，這是目前國際上的通行做法，而且中方已提前發布公告，截至目前沒有對地面造成危害的報告，媒體沒有必要對中國火箭殘骸墜落「過度渲染製造恐慌」。

華春瑩表示，媒體沒有必要對中國火箭殘骸墜落「過度渲染製造恐慌」。（資料圖片）

華春瑩稱，經向中國載人航天工程辦公室、國家航天局了解，這具火箭經過軌道高度自然衰減，最終再入大氣層銷毀，是目前國際上的通行做法。

華春瑩說，長征五號B遙二運載火箭發射後，中國政府始終高度關注其火箭末級（殘骸）的再入（大氣層）情況。這具火箭末級已採用鈍化處理技術，不會在軌道上發生爆炸而產生太空碎片，絕大部分組件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，對航空活動以及地面造成危害的概率極小。

華春瑩指，火箭殘骸再入過程中，中方始終對再入軌跡進行嚴密跟蹤，並提前發布了再入大氣層的情況公告。而殘骸墜落後，截至目前沒有對地面造成危害的報告。

華春瑩表示，一些媒體對中國火箭殘骸再入的擔憂是「沒有必要的」，「這樣一種極其微小概率的事情」，應該由專業的部門和人研判處理，「媒體沒有必要過度渲染製造恐慌」。

華春瑩並指，美國一些媒體及人在這個問題上顯然有雙重標準。她指，今年3月間，美國一個火箭殘骸掉落到境內一處農場時，美國媒體紛紛用「流星劃過點亮夜空」、「炫目燈光秀」這樣的浪漫詞匯來描繪和渲染。但是「一到中方，就是完全不一樣的調門」。她也注意到網上的中國網民調侃說，也許美國的政客會失憶，但是互聯網是有記憶的。