外媒：中國長征火箭「失控墜落」　碎片或墜於南北半球住宅區

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-04 17:17

英國《衛報》（The Guardian）、美國太空資訊網《SpaceNews》等外媒報道指，4月29日從海南文昌航天發射場發射升空、搭載太空站「天和核心艙」的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的核心火箭段被發現「失控墜落」（uncontrolled reentry），目前正在太空中「翻滾」（tumbling）。 報道指，今次失控的長征五號核心火箭段，將於周二（5月4日）晚間飛越台灣上空，而火箭碎片掉落的範圍，北至紐約、北京、西班牙首都馬德里，南至智利、新西蘭首都威靈頓，且有機會擊中住宅區。

據報道，失控的火箭段長度約為30米，美軍將其命名為「2021-035B」，根據即時監控資料，目前「2021-035B」以時速2.8萬公里速度，在距海平面160至170公里高度繞行，約每90分鐘就會繞地球軌道一圈，根據模擬軌跡，預計今日深夜將行經台灣上空。有日本業餘天文觀察家觀測，發現火箭段出現「有規律地閃爍」，推測正在翻轉滾動。

Today's decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf — Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021

專家評估，失控的火箭段可能在未來數日至數週內重返大氣層，目前無法預測可能的墜落地點，最糟糕的狀況是有碎片殘骸墜入人煙稠密的住宅區。

SpaceNews引述哈佛史密松天體物理中心天文學家麥克道爾（Jonathan McDowell）指，長征五號B遙二火箭段是「近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物」，「我認為，以目前的標準來看，放任它不受控重返地球，是無法接受之事」。

長征五號B運載火箭屬於一級直接入軌火箭，也是中國目前近地軌道運載能力最大的火箭，全箭總長53.7米，近地軌道運載能力達22噸。天和號在飛行492秒後，成功與火箭分離、進入初始軌道待命。

去年類似事件 美軍稱跌落象牙海岸村莊

2020年5月發射的長征五號B運載火箭，就曾被指殘骸將不受控制地跌落地面。當時美軍指出，殘骸最終或跌落在美國或澳洲等地，麥克道爾當時亦曾表示：「我從未見過如此大的人造天體經過這麼多重要城市的上空」。

2020年5月發射的長征五號B運載火箭，亦曾被指有碎片掉落。（資料圖片／中新社）

但微博科普帳號「@北斗_玉衡」當時發文分析，運載火箭的末級火箭本身就會成為不受控的太空垃圾，「沒有人會控制已經無控的太空垃圾使其精確返回」，批評歐美國家藉機炒作事件來抹黑中國。

官媒《環球時報》則引述航天專家、小火箭公眾號創始人邢強博士，指中國運載火箭殘骸的飛行軌跡也並非「不受控」，而是經過科研人員的精密計算，並利用「火箭鈍化技術」，有意縮短在軌飛行時間，殘骸最終會落在南太平洋人跡罕至的「航天器墳場」。

最終，根據美軍觀測，長征五號B運載火箭第一節火箭進入地球軌道6日後，殘骸掉落在西非附近的大西洋海域，其中有疑似殘骸12米長的金屬物擊中象牙海岸村莊Mahounou。中國外交部發言人趙立堅被問及此事時，僅表示「不了解情況，建議向主管部門詢問」。

（綜合報道）