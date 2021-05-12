人口普查｜全面放開仍遠不足改善生育率　學者籲生育獎勵100萬

撰文： 蘇米 葉琪 最後更新日期： 2021-05-12 14:34

第七次全國人口普查數據顯示，中國正遭遇低生育率和人口老齡化問題。 攜程聯合創始人、人口經濟學家梁建章在接受內地傳媒訪問時就建議，為鼓勵生育，可以給生孩子的公民獎勵100萬元（人民幣．下同）。

梁建章建議在鼓勵生育方面，可以給生孩子的公民獎勵100萬元。（視覺中國）

梁建章稱，扣除二孩政策的堆積效應，近幾年中國的生育率只有1.1左右，比日本和歐洲都還要低0.3至0.5，未來生育率估計會更加悲觀。梁建章表示，現在的育齡婦女人數還處於高峰，今後幾年年輕人口從平均2000多萬降到1000多萬，即使生育率不變，育齡婦女數量的大幅減少就會使得出生人口快速下降。

梁建章認為，顯然僅僅全面放開生育還遠遠達不到理想的更替生育水平，所以如何鼓勵生育，應當會成為社會關注的話題。梁建章指，從時機上來說，鼓勵生育應該盡快，再過幾年，人口老齡化嚴重後政策空間會縮小，現在是很好的鼓勵生育的機會。

梁建章明言，鼓勵生育是非常複雜的綜合社會工程，涉及教育改革或房地產政策改革，但如果增加家庭補貼，用真金白銀給予有小孩的家庭更多福利，是能起到更快的效果。對於金額，梁建章稱，中國如果要把生育率提高到日本或歐洲的水平，就要花費GDP的2%及5%，要提升到更替水平，則要花費GDP的10%，「2020年中國的GDP總量約為100萬億元，GDP的10%，也就是說每年要花10萬億元的財政支出，如果按照中國每年需要多生1000萬的小孩來計算，每個小孩需要給予差不多100萬元的獎勵。當然這種獎勵可以是現金、所得稅和社保減免，房價補貼等多種形式。」

梁建章稱，如果增加家庭補貼，用真金白銀給予有小孩的家庭更多福利，是能起到更快的效果。（視覺中國）

此外，梁建章亦提到，教育制度改革的滯後，同樣鎖住所有教育效率的提升，成為低生育率的其一個「病因」。中國家庭每年用於補課的直接花費超過6000億，中國學生為準備高考，要比上一代人和發達國家花費更多的時間。

在政策層面，梁建章就建議直接取消高考，改為大學生畢業能力考試，同時名牌大學只辦研究生院，取消本科教育。學制方面亦要縮短，基礎教育可以縮短兩年，然後再普及20歲前的本科教育。

（綜合報道）