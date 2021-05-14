江西「戲精」高官史文清被公訴　涉受賄及非法持有槍枝

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-05-14 10:08

有「戲精」之稱的江西副省級落馬高官史文清被公訴，其不僅涉嫌受賄，還被控非法持有槍支。 5月13日下午，據最高人民檢察院通報，江西省人大常委會原黨組成員、副主任史文清涉嫌受賄、非法持有槍枝案，由中共中央國家監察委員會調查、江西省南昌市公安局偵查終結，經最高人民檢察院指定，由浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。寧波市人民檢察院已向寧波市中級人民法院提起公訴。

與此前史文清被移送司法和逮捕時所涉受賄罪指控相比，此次被公訴，史文清還將面臨非法持有槍枝罪的指控。檢方指控，史文清利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。史文清違反槍枝管理規定，非法持有槍枝，依法應當以非法持有槍枝罪追究其刑事責任。史文清一人犯數罪，依法應當數罪併罰。

史文清現年68歲，遼寧法庫人。曾在吉林、內蒙古、黑龍江等地工作，2007年調任江西。史曾主政江西第二大城市贛州近5年，2019年12月遭企業家實名舉報，2020年9月落馬，今年3月被開除黨籍、移送司法，4月被決定逮捕。

有內地傳媒表示，史文清擅長偽裝造勢，曾在離任贛州時要求下屬安排民眾為其「送行」，堪稱「戲精」。據《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道，史文清2015年2月從江西贛州市委書記一職離任，其離開贛州時，要求下屬組織送別，組織人員提前把民眾安排到地方政府招待所，花費由政府買單。「上千名群眾為史文清送別」的場景中，有村民拉着「感謝」橫幅，有老太太提着一筐雞蛋，也有老者為史文清敬酒。

除了被實名舉報外，此前史文清還曾捲入全國政協原副主席、江西省委原書記蘇榮之子蘇鐵志的案件中。據《澎湃新聞》報道，2011年初至2012年，蘇鐵志利用其父親蘇榮擔任江西省委書記的職務便利，通過時任贛州市委書記史文清、上猶縣長何舜平，為江西恆帆土地開發整理有限公司在上猶縣承包土地整理項目提供幫助，收受該公司法定代表人謝建國1,200萬元人民幣。