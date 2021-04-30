內蒙古「倒查20年」再揭巨貪　華電集團前總經理雲公民受賄4.6億

撰文： 南希 葉琪 最後更新日期： 2021-04-30 09:47

中國華電集團公司前總經理雲公民受賄案，周四（29日）在吉林長春中級法院一審公開開庭審理。 雲公民被指控非法收受財物共計折合4.6866億元（人民幣．下同），雲公民當庭表示認罪、悔罪。

據長春市檢察院指控，雲公民在1992年至2016年8月，在擔任內蒙古自治區伊克昭盟副盟長、盟長、盟委書記，內蒙古自治區政府副主席，山西省委常委、太原市委書記、省委副書記，神華集團有限責任公司黨組副書記、副董事長，中國華電集團公司總經理、黨組副書記期間，利用職務上的便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬以及干部選拔任用等方面提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合4.6866億餘元。

公開資料顯示，雲公民出生於1950年9月，曾經長期在家鄉內蒙古工作，1997年起更出任政府副主席。2001年，雲公民轉赴山西省，官至省委副書記。雲公民在2006年加入神華集團，2年後出任華電集團總經理，直至2013年退休。

雲公民是在2019年10月被查，當時他已退休6年。據此前官方的通報，雲公民被批評是既想當官又想發財，將手中掌握的國有資源當成發家致富的「搖錢樹」，為親屬經商辦企業「鋪路搭橋」。

雲公民的貪腐史不少發生在其內蒙古任上，事實上中紀委國家監委曾經披露，內蒙古正進行的「倒查20年」的專項整治，正是源於呼和浩特前市委書記雲光中、內蒙古前副主席白向群、雲公民，以及內蒙古前政法委書記邢雲等腐敗案件暴露出的問題。雲光中、白向群、邢雲已經分別被判處有期徒刑14年、16年和死緩。其中邢雲受賄額達4.49億元，是中共十八大以來內蒙古查處的貪官中涉案數額最大。

（綜合報道）