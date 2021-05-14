新冠肺炎｜安徽新增3宗本土確診　患者曾搭飛機、高鐵、巴士等

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-14 11:28

內地時隔23日再現新冠肺炎本土確診。綜合國家衛健委及安徽省合肥市疫情防控應急指揮部消息，安徽省周四（13日）新增3宗本土個案，其中2宗在合肥、1宗在六安。3宗個案的活動軌跡涉及飛機、高鐵、巴士、的士、餐廳、酒店等。六安市其中三區要在三天內完成全員核酸檢測任務。 此前有消息指，其中1宗個案曾於遼寧大連接觸過入境人員。但大連疾控中心周五（14日）發布通告否認，稱該名病例在大連期間無入境人員接觸史。

安徽增3宗本土個案，2宗在合肥、1宗在六安。（北京日報）

5月13日凌晨，六安市裕安區世立醫院對就診患者張某某進行例行核酸檢測時發現結果為陽性，其後將其確診為新冠肺炎。同日上午11時許，合肥市肥西縣的李某某確診，其為張某某的密切接觸者。同日下午，在對李某某的密切接觸者進行核酸檢測時，發現呂某確診新冠肺炎。目前，上述3宗個案均在當地定點醫院進行隔離治療。

據了解，確診患者李某某為江蘇省無錫市某公司的員工，主要從事攝影營銷培訓。4月26日，李某某搭乘飛機由蘭州飛往大連，抵埗後由大連北站搭乘高鐵前往營口市鲅魚圈區。4月26日至5月1日李某某在營口市鲅魚圈區停留，主要行程是在一處攝影基地做培訓工作，期間有搭乘過當地的交通工具，並於海鮮餐廳、火鍋店就餐。5月1日，李某某乘高鐵前往大連北站，後乘航班飛往合肥，抵埗後搭乘機場巴士前往六安市。

5月2日至5月8日，李某某在六安市某影樓開展培訓，期間與另一確診個案的影樓工作人員張某某共同就餐。5月8日，李某某由六安市乘高鐵前往合肥南站，隨後搭的士至肥西縣並入住酒店。另一確診個案呂某是李某某的同事，她5月10日由北京搭乘火車至合肥，翌日抵達合肥後與李某某入住酒店同一房間，其後至5月13日期間呂某均居住於該酒店。

安徽有居民雨中進行核酸檢測。（中新視頻）

發現疫情後，合肥、六安兩市已即時組織開展流調追踪、隔離管控、核酸檢測、醫療救治、環境消毒等工作；營口市亦展開對密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者以及相關環境的排查檢測。5月14日起，安徽省六安市兩地區及合肥市一地區升級為中風險地區。

截至目前，初步排查了458人密切接觸者，包括航班乘客24人、機場餐飲12人、機場巴士33人、高鐵130人、醫療機構14人、酒店及影樓216人、某餐飲店8人、外賣人員13人、司機8人。目前已採樣6.2萬人，其中41187人為陰性，其餘結果待出。

（綜合報道）