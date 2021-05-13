新冠肺炎｜全球接種疫苗實現群體免疫　鍾南山料需時2至3年

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-13 15:40

第20屆亞洲科學理事會大會周四（13日）於廣東廣州南沙舉辦，國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山會上就《中國新冠防控策略及疫苗研發》作主旨報告，並回溯新冠肺炎疫情以來中國及全球範圍內的應對措施，以及疫情對經濟、社會、人民身心健康的影響。他提及，全球通過接種新冠疫苗實現群體免疫需時2到3年。

鍾南山表示，實現群體免疫可通過自然感染，即無干擾下的感染實現，但這將造成70%-80%的感染率以及5%的死亡率，因此他認為不現實、不科學、不人道。另一種方式則是大規模的疫苗接種，但他指這需要2至3年時間的全球協作。

鍾南山曬出一組研究數據，分別列舉疫苗有效性達到70%、80%後，全球、中國、亞洲及歐洲要實現群體免疫需達到的接種率。（南方+）

就多高的接種率能達到群體免疫的問題，鍾南山公布一組研究數據，分別列舉疫苗有效性達到70%、80%後，全球、中國、亞洲及歐洲要實現群體免疫需達到的接種率。數據顯示，當疫苗有效性達到70%，全球、中國、亞洲以及歐洲接種率需分別達到89.2%、83.3%、80.2%、96.2%才實現群體免疫，而當疫苗有效性達到80%，全球、中國、亞洲以及歐洲接種率需分別達到78%、72.9%、70.2%、84.2%，「直到所有國家安全之前，沒有一個國家是安全的」。

就疫苗副作用，鍾南山表示疫苗的典型副作用包括注射部位疼痛、發熱、疲勞、頭痛、肌肉酸痛，寒顫和腹瀉。他又指，現時疫苗對預防新冠感染的死亡、住院及加重均有效果，但疫苗的試驗在不同時期、地點、地理位置進行，故很難進行頭對頭對照。

（澎湃新聞）