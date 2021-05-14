有片｜江蘇蘇州驚現龍捲風　多地停電房屋受損

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-15 09:45

網上流傳片段，江蘇蘇州吳江區盛澤鎮在周五（14日）晚上出現極端天氣，驚見大量閃電以及龍捲風，有網民更留言稱「傷亡慘重」。 當地傳媒報道，江蘇省氣象台已證實盛澤鎮出現龍捲風，電力設施和多處房屋受損。

從片段所見，龍捲風的規模肉眼清晰可見，樹枝、樹葉等被吹至漫天飛舞，隨後更見到引發停電。當地傳媒指，龍捲風的強度應該達EF級數2級或更高，即屬於「可觀的損害程度」。

片段顯示龍捲風吹襲過後現場一片狼藉。（影片截圖）

有網民就稱龍捲風吹襲導致當地「傷亡慘重」，「那邊很多工廠，嚴重的幾乎被夷為平地了，很多工人被砸傷，傷亡挺慘重的」。

當地傳媒引述江蘇省氣象台消息，指受低空西南風急流和切變線共同影響，當天午後起江蘇省沿江和蘇南西部地區開始有對流回波生成，並在東移的過程中迅速發展，出現強雷電、短時強降水、8級至11級雷暴大風、小冰雹等強對流天氣。江蘇省氣象台證實，在晚上7時前後，吳江區盛澤鎮出現龍捲風。

另蘇州市吳江區氣象局的工作人員亦表示，龍捲風發生在盛澤鎮北部，電力設施和多處房屋受損，並且接獲通報現場有少數人員受傷。

盛澤鎮政府晚間通報，受龍捲風影響，局部電力設施和多處房屋受損。據初步統計，災害造成1人死亡、2人重傷、19人輕傷，已送往醫院治療。

（綜合報道）