【罕見】珠江口東莞段出現「龍吸水」水龍捲　民眾：好嚇人

從家裏竟然看到龍捲風，而且不是從電視！昨日（1日）多名內地網民在微博發帖，稱在珠江沙田與南沙之間海面發現「龍吸水」，亦即水龍捲，連接海面和天空，如此罕見的天文現象非常壯觀，但較近距離看的民眾大呼「好嚇人」。好奇還好奇，水龍捲有很強吸力，東莞氣象局提醒民眾，萬一遭遇水龍捲要辨明它的移動方向並及時躲避。

內地多名網民拍到東莞海面出現別名龍吸水的水龍捲。（微博影片截圖）

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昨中午開始，東莞氣象局連發暴雨黃色和雷雨大風黃色預警，多區狂風暴雨，其間多名網民不約而同說目擊「龍吸水」。這天文現象一般較少見，多發生於海面及湖面上空，形成與暖濕空氣強烈上升、冷空氣下降和地形等有關，龍捲風具很強的吸吮力，可將水吸離水面，形成水柱甚至與雲側相接。

從網傳的影片及相片所見，一條大大水柱扯動海面的水旋轉上升，而且頂部和天上的烏雲連接，好在離拍攝位置的岸邊還有距離，不過已足夠讓民眾大開眼界，「天吶，在自家門口看龍捲風，好嚇人呀」。

龍吸水是水上水龍捲的別名，是一種發生在海面或江河湖面上的強對流天氣。東莞氣象局人員指，當時西南季風在海岸線附近覆合，在獅子洋附近發展出強烈的對流雲團，這個雲團會導致水龍捲產生。氣象局提醒，民眾萬一遭遇水龍捲要辨明其移動方向及時躲避。

中國天氣網亦在官方微博分享，從雷達上觀察，昨中午前後開始東莞一帶確實有較強回波過境，有可能出現龍吸水，所謂「龍吸水」是一種偶爾出現在溫暖水面上空的龍捲風，其上端與雷雨雲相接，下端延伸到水面，一邊旋轉一邊移動。

（綜合）