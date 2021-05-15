新冠肺炎｜內地昨增5宗本土病例10宗無症狀　均來自安徽和遼寧

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-15 10:01

內地的新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委通報，內地昨日（5月14日）新增14宗確診病例，其中境外輸入病例9宗，本土病例5宗（安徽3宗，遼寧2宗）；同日新增25宗無症狀感染者，其中境外輸入15宗，本土10宗（安徽7宗，遼寧3宗）。

據悉，安徽昨日新增的3宗本土病例，其中1宗來自合肥市，另有2宗在六安市，新增無症狀感染者7人均在六安市。全省現有5宗本土確診病例，均在醫院治療。

遼寧方面，營口市昨日新增2宗本土病例、3宗本土無症狀感染者。上述5名感染者均為安徽確診病例密切接觸者。

5月14日，在安徽合肥一疫苗接種點，居民在接種新冠疫苗。（新華社）

截止昨日24時，內地現有279宗本土確診病例，累計治癒出院病例85914宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例90829宗，現有疑似病例1宗。

境外輸入病例方面，內地現有確診病例252宗，現有疑似病例1宗。累計確診病例5824宗，累計治癒出院病例5572宗，無死亡病例。

國家衛健委新聞發言人米鋒昨日在新聞發布會上介紹，全球新增新冠肺炎確診病例已連續4周突破500萬宗，主要來自中國周邊國家。5月至今，內地共新增境外輸入確診病例142宗，陸地、水面、航空口岸均有報告，其中變異病毒佔比增加。