安徽省肥西縣爆疫　全省周六起不能用回港易計劃　擴大計劃後首例

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-14 20:47

回港易計劃由4月29日起擴闊至適用於廣東省以外的內地省市，身處其他省市的香港人，也可透過計劃免檢疫回港。不過，安徽省近日接連爆出四宗本地感染病例，食物及衞生局表示，由明日（15日，星期六）起，在回港前14天內曾去過安徽省的人士，須於到港後接受14天強制家居檢疫以及強制檢測，不能按「回港易」計劃回港，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。這是回港易計劃擴闊後，首次有地區被禁使用此計劃來港。

深圳灣口岸。 （資料圖片／鄭子峰攝）

近日接連爆出四宗本地感染病例

根據內地傳媒報道，安徽省六安市一名姓張的29歲女子在5月13日確診，她一直在影樓工作，無離開過安徽，她曾經接觸過一名姓李的27歲女子，二人一起用餐，而姓李的女子亦於安徽省合肥市肥西縣確診。至於李姓女子的同事、一名姓呂的31歲女子也於肥西縣確診。姓李和姓呂的女子均是江蘇省無錫市一間集團的員工，主要從事攝影營銷培訓。

安徽省將三個地區升級為中風險地區，包括六安市的金安區和裕安區，以及合肥市的肥西縣。安徽省人民政府新聞辦今晚舉辦記者會，再指首名確診的姓張女子之同事、姓李的33歲女子也確診。六安市亦增一宗疑似病例，涉及一名37歲姓范的男子。

安徽省衞健委一度通報，肥西縣姓李的27歲女子曾到過大連，於大連接觸過入境者，但後來大連衞健委則指，她在大連期間並無接觸入境者。她和姓呂的女子在確診前的行蹤，同時也涉及北京市、遼寧省營口市。

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返港需接受14天強制家居檢疫以及強制檢測

食物及衞生局回覆查詢時表示，衞生署將更新內地屬中或高風險地區的省、市或自治區的名單，由5月15日起將安徽省列入名單內。

局方表示，根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）下的相關指明，在到港當天或之前14天曾在上述名單所列的地區逗留的人士，須於到港後接受14天強制家居檢疫以及強制檢測，不能使用「回港易」計劃回港，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

深圳灣口岸。 （資料圖片／鄭子峰攝）

遼寧省營口市也錄得5宗個案

不過，對於患者曾到過大連、北京、遼寧等地，局方無回應會如何處理針對這些地區的安排。被問到若有人曾到過安徽省，而又在今天已經抵港，會否要求他們都需檢疫，涉及多少人，局方也無回覆。

而遼寧省在晚上的記者會就公布，該省新增2宗本地個案，均來自營口市，同時也新增3宗本地無症狀感染，亦是來自營口市。換言之，安徽省患者曾到過的遼寧省營口市也已經出現爆發，但港府仍未針對這些地區推出新措施。