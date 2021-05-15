新冠疫苗｜內地累計接種約3.67億劑次　鍾南山打針稱「感覺很好」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 10:31

據國家衛健委通報，截至周四（5月13日），內地累計接種新冠疫苗36691萬劑次，其中當日單日接種1263.8萬劑次，創下啟動疫苗接種「日報」制度以來的最高。 另外，中國工程院院士鍾南山近日在廣州接種國產新冠疫苗，並稱「感覺很好」，他呼籲大家盡快接種疫苗，為國家、世界、個人預防盡一份自己的努力。

截至周四（5月13日），內地累計接種新冠疫苗36691萬劑次。（新華社）

據了解，北京、上海兩地在新冠疫苗接種量上走在全國前列。在北京，截至5月10日9時，累計接種疫苗2661.82萬劑，累計接種人數為1493.54萬人，其中1168.28萬人已完成兩劑接種，18歲及以上人群接種率達76.71%。而在上海，目前在218個社區設置了接種點，另組織57個流動接種隊伍與70個大型臨時接種點，推廣大規模接種。截至周四，上海累計接種疫苗2051萬劑次，最大日接種能力已達74萬劑次。

國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，目前全國日接種能力超過2000萬劑次，下一步需要從提高接種的組織管理水平、加快接種進度、優化供需銜接、大力推進大型臨時接種點的建設與管理、強化接種人員能力培訓等五個方面發力，力爭實現「應接盡接」。

另外，鍾南山院士日前在廣州接種了國產新冠疫苗，他表示，接種疫苗是一種非常好的實現真正的群體免疫的方法。中國疫苗接種率較低，必須跟上形勢，和世界其他國家一樣，爭取盡快能達到70%-80%的接種率。他呼籲，大家一起努力，盡快接種疫苗，為國家、世界，也為個人預防新冠病毒盡一份自己的努力。

（澎湃新聞/21世紀經濟報導）