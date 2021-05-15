江蘇湖北遭遇龍捲風吹襲　專家：強對流天氣進入偏多偏強階段

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-15 18:54

截至周六（15日）中午12時，湖北武漢9級龍捲風受災現場搜救工作已基本結束，災害造成至少8人死亡、280人受傷；倒塌房屋28戶86間、嚴重損壞房屋130戶400間。此外，江蘇蘇州昨晚（14日）亦受到龍捲風吹襲，至少4人死亡、19人輕傷。 針對多地出現的強對流天氣，中央氣象台表示，目前內地的強對流天氣已經發展到偏多、偏強階段，5月14日至16日，長江中下游地區有一次大範圍強對流天氣過程，西南地區東部到江漢、黃淮、江南和華南等地都將受到影響。

今次強對流天氣過程涵蓋大風、雷電、短時強降雨、冰雹等全部強對流天氣的表現形式，不同地區的強對流天氣表現形式也各不同。中央氣象台首席預報員張濤表示，這次強對流天氣過程是一次「混合型」過程，最強的時段主要是5月15日白天至16日白天，影響區域主要在江漢、江淮、黃淮南部、江南大部、華南西北部，貴州等地也會受到影響。

張濤介紹指，內地今年的強對流天氣已由初期的明顯偏少、偏晚，發展至目前的偏多、偏強階段。因今年4月中旬之前，內地強對流天氣較少，也比較弱。4月15日後，強對流天氣開始增多，5月以來，南方開始出現大範圍強對流過程，目前，強對流天氣處於高發階段。這些表現都異於往年。

至於強對流天氣的成因，張濤解釋，強對流天氣的成因主要是在大氣層形成上層冷、下層暖的一個不穩定層結。受暖濕氣流的輸送以及太陽輻射的影響，下層就會形成高溫、高濕的下暖濕結構。同時，高空的冷空氣疊加在低層暖濕氣流之上，就形成了上冷下暖的不穩定層結。所以，一旦有北方冷空氣南下，激發對流發生後，隨著冷空氣東移南下的帶動，自西北向東南的各地就會出現強對流天氣。

（澎湃新聞/新華網）