官媒批未成年少女被荼毒當「福利姬」　10元寫真萬元「空降」賣淫

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-15 20:42

官方傳媒報道，源於日本二次元文化的「福利姬」，原意是指穿上動漫角色衣服大玩Cosplay的女孩，但傳入中國內地後卻演變成畸形產物，甚至是地下色情產業。 當事人會通過售賣大尺度照片和影片，以賺取錢財或名聲，並且以未成年少女居多。

福利姬售賣大尺度照片和影片，並且以未成年少女居多。（新華每日電訊）

報道指，一些境外社交平台上以「福利姬」為關鍵詞檢索出的部分用戶個人介紹，充斥「學生黨，2003年，門檻68元，紅包解鎖大尺度福利」、「低價出售，網紅蘿莉大尺度資源」等的性暗示描述，相關賬號下還提供有境內的聯繫方式。

官媒記者嘗試聯繫後，對方表明只需10元（人民幣．下同），即可獲得一整套寫真圖片，40元可買到更多不同種類的寫真照片。多名福利姬更表示，除了自己外，還可以發送朋友的照片，其中還有未成年人。這些照片多為少女身穿暴露服裝，並且會做出性挑逗動作。

除了售賣大尺度圖片，一些未成年人還有參與色情交易。在境內外社交網站的話題評論區，時常有到有中介留言，暗示可以提供福利姬色情交易，並給出進一步聯系的方式。其中一名福利姬中介就透露，只要保證交易金額，地域不受限制，例如「空降」（即福利姬乘搭飛機直接來到客戶城市）的費用是1萬元起。

福利姬中介稱10元就能買到整套寫真圖片。（新華每日電訊）

報道稱，福利姬以日本二次元文化為名，但實際已衍化成產業化的色情交易。在國內互聯網應用監管嚴格的情況下，為逃避監管，在海外社交媒體大肆發布信息，再將客流導向國內，「出口轉內銷」，已形成一條涉色情產業鏈，對青少年健康成長構成嚴重危害。一名2003年出生的福利姬就在受訪時坦言，為維持高收入，她可以根據客戶需求訂製套圖，拍攝大尺度圖片、影片，如果讓金主滿意，一個月能有萬元以上收入。

報道引述專家意見認為，當前一些不良亞文化正侵害青少年成長，扭曲青少年價值觀，甚至已形成涉青少年的不法產業鏈條。針對不良亞文化的蔓延趨勢，亟需相關部門聯合發力，共同呵護未成年人健康成長。

（新華每日電訊）