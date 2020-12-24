【慎入】製售淫穢漫畫涉慰安婦、戀童等題材　內地漫畫作者JM被拘

近日，有內地網民整理出130餘頁的材料舉報了漫畫作者JM，指其通過互聯網涉嫌非法銷售淫穢色情、血腥暴力漫畫，漫畫中涉及慰安婦、戀童、色情暴力等惡劣情節。 據全國「掃黃打非」辦公室通報，其接到舉報後，即時展開調查。調查發現，蔣某某（JM為其化名）在2016年至今在北京與沈陽兩地，通過製作販賣色情淫穢漫畫，合共獲利120餘萬元（人民幣，下同）。目前，蔣某某因涉作淫穢物品牟利罪被瀋陽警方拘留。

近日，內地網民「富貴」在「豆瓣」上，上傳了長130頁的材料，舉報漫畫作者JM蔣某某。材料中指出，蔣某某2017年起開始進行淫穢漫畫創作，並於2018年12月在Twitter上公開宣傳發售色情漫畫作品。材料中介紹了蔣某某涉嫌淫穢、色情情節的漫畫，如《戰爭與和平》慰安婦描述圖、《戰爭與和平》色情暴力圖、《戰爭與和平》幼女描述圖、《帝國社會篇》色情暴力圖等。材料指，《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理方法》規定，任何單位和個人不得利用國際互聯網製作、複製、查閱和傳播淫穢的信息，而蔣某某的行為則屬於利用計算機網絡技術的傳播淫穢物品，其漫畫瀏覽人數多，影響惡劣。

沈陽警方獲報後在蔣某某家中將其拘捕，並在其電腦及移動硬盤中發現大量淫穢圖片及其創作的淫穢漫畫。經審訊，蔣某某2016年至今在北京、瀋陽兩地製作色情淫穢漫畫並進行販賣，獲利120多萬元人民幣。目前，案件還在進一步偵辦中。

全國「掃黃打非」辦公室表示，JM的涉案漫畫含有大量淫穢色情、血腥暴力內容，充斥著以殘忍手段凌辱、虐殺女性，宣揚「軍國主義」、侮辱「慰安婦」等惡劣情節，這一行為違背社會公德，毫無底線地踐踏人性、歪曲歷史，觸犯法律。

「掃黃打非」辦公室還藉此呼籲，網民積極舉報製售傳播非法、有害少兒出版物和信息行為，經查證屬實並依法作出處理的，將按規定對舉報有功人員給予獎勵，最高可達60萬元。

事件經當局通報後，引起了網民的評論：

「我等著看庭審，沒個十年說不過去吧」。 「凌辱虐殺女性侮辱慰安婦，獲利120萬，必須十年以上」。 「虐殺女性戀童虐童用慰安婦開玩笑，這種人就不該安安穩穩活著。太好了太好了，抓了就好」。 「這不是掃黃打非這麼簡單吧？侮辱慰安婦不處理嗎？性癖不是垃圾的遮羞布，希望嚴懲」。 「夜路走多了總會碰到社會主義鐵拳的」。

（綜合報道）