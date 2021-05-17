現身阿里日談眼光　馬雲：講問題的觀點不一樣，人家對你就有關注

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-05-17 17:22

自2020年10月炮轟中國金融體系後，馬雲鮮少露面，他旗下集團也連續遭到中國政府的整頓。近期馬雲現身阿里巴巴第17個「阿里日」並講話，一席話引發猜測。

據中國財經自媒體「三言財經」5月10日消息，當天阿里巴巴迎來第17個「阿里日」，久未公開露面的馬雲現身杭州阿里總部。有報道解讀，露面的馬雲身形消瘦，雖然笑容滿面，但面露疲態。

時隔幾日，有網絡流傳的視頻曝光馬雲在當日參加活動時的講話。視頻中，馬雲説，「阿里必須要有獨特的眼光，你講問題的觀點不一樣，人家對你就有關注。」

這被認為是在回應此前馬雲批評中國金融體系後，遭到官方整頓和約談等一系列變故。

2020年10月底，馬雲在一次論壇中抨擊中國金融監管。稱銀行是「當鋪思維」、「只講風險控制，不講發展」。

隨後，螞蟻集團規模超過370億美元的首次公開發行（IPO）被叫停；阿里巴巴遭反壟斷重罰182.28億元人民幣；從去年11月至今，螞蟻集團被中國四大金融部門三度約談。

另據5月16日網傳視頻顯示，由阿里巴巴創辦人馬雲等創立的湖畔大學疑似被「除名」，視頻中，「湖畔大學」四個大字原本鐫刻在一塊巨石上，被一名工作人員用電動磨盤抹去。湖畔大學被外界稱作是中國商界的「黃埔軍校」。

就在5月13日，阿里巴巴發佈2021年3月季度及全年財報，季度經營虧損達76.63億元。這是阿里巴巴自2014年上市以來首份季度虧損財報。德國之聲稱，天價罰款使阿里巴巴受到重挫，馬雲丟掉首富寶座。

馬雲上一次公開露面是出席俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召開的俄羅斯地理學會監事會會議。據報道，視頻出席的馬雲身後房間內佈局是中國風，牆上畫着梅花。在將近2個小時的會議中，馬雲全程未發言，偶爾端起茶杯喝茶。