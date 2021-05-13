「竹帛煙銷帝業虛」惹討論　美團王興引用唐詩遭小題大做？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-05-13 08:30

「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」中國網路巨頭美團CEO王興在2021年5月6日在其擁有的社交平台「飯否」上發表了唐朝詩人章碣的這首《焚書坑》。 一些境外媒體和網絡傳聞紛紛猜測王興此舉有所隱喻，不過這些猜測是否為小題大做就難以判斷了。

章碣的《焚書坑》一詩的原意大體是説燃燒竹帛的青煙散盡，秦始皇的帝業也化而為虛，函谷關和黃河白白護衞着他的居所。焚書坑內的灰燼未冷而山東已發生暴亂，滅亡秦國的劉邦和項羽原來都不讀書。「祖龍」一般是指秦始皇。

章碣是一名晚唐詩人，雖以詩著名，但是屢次應試不中，後來不知流落何處。因此多有分析認為，他的詩作的批判意識與其自身的坎坷境遇有關。

至於王興為何引用此詩，他後來公開解釋稱，「前兩天一首唐詩令我頗感慨：秦國警惕書生，但後來滅秦的劉項卻不讀書，這給我提了個醒，最危險的對手往往都不是預料中的那些。這些年阿里一直盯着京東，最後卻是拼多多斜刺裏殺出來。同理，美團外賣最大的對手看起來是『餓了麼』，但更可能顛覆外賣的，卻是我們還沒有關注到的公司和模式」。

王興作此解釋之前，刪除了章碣之詩。而在他刪除之前，網路裏出現了一些針對這首詩的猜測。據網絡流傳的一張截圖顯示，一位名為「HU」的網友提醒王興稱，「看來有人要借題發揮！」王興立即回覆稱，「壞人真多」。「HU」在6分鐘後又強調稱，「這事千萬要重視。千萬不要被炒作，因為『歷史上的文字獄、莫須有都是這麼來的。」

飯否是由王興在2007年創立的中國大陸地區第一家提供微博服務的網站，被稱為中國版Twitter，也是業界公認的微博鼻祖。未知是否受到王興引詩事件影響，飯否在5月10日已經停止註冊新用户。

而在王興作出解釋的5個小時前，他還就另一位唐朝詩人李白的《贈汪倫》一詩發表看法稱，「這首詩我小學學過，但我一直不太明白為什麼編教材的人選了這首，明明李白有很多更好的作品。」未知他評論李白此詩是意在衝抵引用章碣詩的影響，還是表明了他本人對唐朝詩作的個人愛好。

李白乘舟將欲行，忽聞岸上踏歌聲。 桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情。 贈汪倫 李白

需要指出的是，近一段時間的美團正值多事之秋。2021年初一度衝上2.76萬億港元的市值在春節後重挫44%。當年4月13日，中國市場監管總局與中共中央網信辦、中國稅務總局召開網路平台企業行政指導會，提出發揮阿里案警示作用，強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視假冒偽劣、信息泄露以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治。

4月26日，國家市場監管總局發佈通知稱根據舉報依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。5月10日，上海市消保委稱在當日約談了美團並指出了其在消費者權益保護方面存在的突出問題。

另外，美團外賣騎手自付3元人民幣商業險、一位北大博士研究外賣行業後指稱外賣平台「總在不斷拭探人的極限」，都在近日形成對美團不利的輿論。作為美團領導者的王興應該正在承受較大壓力。

不過，承受壓力並非只有美團及其領導者王興。2020年10月阿里巴巴集團創始人馬雲「炮打」中國金融政策之時恰逢中國政府推行網路平台反壟斷，此後隱身數月之久，直至近期才偶有露面。拼多多創始人黃崢則在2021年3月辭任董事長，發佈公開信稱傳統以規模和效率為主導的行業競爭有不可避免的問題且需要改變，自己將從事食品科學和生命科學領域的研究工作。

基於這一背景，王興發表章碣《焚書坑》一詩，應該是有感而發，但是是否有所隱喻甚至指向中國高層政治則是不可知之事。