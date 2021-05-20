違建高爾夫球場「敷衍式整改」10年　雲南昆明23人被追責

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-20 19:30

雲南昆明滇池開發亂象持續發酵，雲南官方通報，因滇池高爾夫球場整改不力，23名官員被追責。

中央紀委國家監委網站5月19日發通報稱，中央第八生態環境保護督察組通報「昆明滇池國家旅遊度假區銘真高爾夫球場整改不力問題」後，雲南省紀委監委第一時間立案，開展調查。

根據相關法規，決定對銘真高爾夫球場整改不力問題相關責任單位和責任人嚴肅追責問責。通報稱，給予昆明市政府，昆明滇池國家旅遊度假區黨工委、管委會，昆明市發展改革委，昆明市滇池管理局通報問責，責令做出書面檢查。同事給予昆明滇池國家旅遊度假區黨工委書記武斌黨內嚴重警告處分。

對雲南省發展改革委黨組成員、副主任趙修春進行批評教育；對昆明市委常委、市政府常務副市長張斌進行批評教育；對昆明滇池國家旅遊度假區管委會主任徐毅清進行批評教育。

昆明市政府原副市長、原副秘書長，時任市「清高」工作領導小組組長楊勇明，因嚴重違法，已被開除公職，不再追加問責；昆明滇池國家旅遊度假區原黨工委書記、管委會主任羅建賓，因嚴重違紀違法，已被開除黨籍、開除公職，不再追加問責。

此外，還對14名處級官員以及3名科級官員進行問責。

為應付檢查，滇池當地旅遊區管委會緊急栽樹，不過在督察人員要求下，樹苗被當地官員單手輕易「拔起」，現場十分尷尬。（微博）

此前據《人民日報》5月8日報道，雲南滇池90%以上區域被開發為房地產項目，長腰山變成「水泥山」。佔地703畝的高爾夫球場長期違規侵佔滇池一級保護區。

報道稱，中央生態環境督察組4月6日進駐雲南後。當地旅遊區管委會緊急剷除部分球場，並在其上臨時「種樹」應對檢查。4月14日，督察組現場打假，要求陪同官員單手拔「樹」。新種樹苗被輕易連根拔起。樹苗只插入淺層表土10厘米左右，枝上樹葉已經枯死。在現場，滇池國家旅遊度假區黨工委書記武斌拔起幾根完全沒有根莖的枝條，面露尷尬之色。

值得注意的是，早在2004年，國務院就印發關於暫停新建高爾夫球場的相關規定，該球場仍以「户外旅遊休閒公園」的名義取得相關手續。自2011年起，11部委聯合發文徹查、清理高爾夫球場違規現象，根據昆明市政府上報的情況，該球場「已停止經營」。但事實上，該球場一直在違規經營。

2015年10月，昆明政府發布了滇池各級保護區明確範圍，該球場侵占滇池一級保護區事實得以明確，但其未退出一級保護區並繼續運營。2018年11月，滇池國家旅遊度假區管委會「清高辦」發文要求該球場進行整改。對此，球場於當年12月在一級保護區內的球場上「象徵式」栽種了樹苗，球場功能並未真正消除。

2020年10月，有民眾舉報該球場違規經營，昆明滇池國家旅遊度假區管委會經濟發展局對其進行約談，但球場仍然我行我素。

實際上，2020年初，國家主席習近平曾專門到滇池生態濕地視察並強調「我們不能吃子孫飯，要造福人類」。2015年，習近平也曾到雲南洱海視察濕地。

針對此事，官媒新華社評論稱，「大美滇池豈能毀於逐利」，批評「職能部門履職不到位，一些地方和企業為利所驅，只算眼前賬、不算長遠賬，給滇池生態造成嚴重破壞。」