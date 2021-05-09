昆明滇池違建高爾夫球場11年「無王管」　臨時插樹造假遭當場踢爆

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-05-09 19:59

雲南昆明滇池開發亂象引發內地輿論關注。隨着中共高層督導組、中紀委、雲南省委介入，滇池開發亂象細節被公開，引發關注。此事被批是秦嶺違建別墅案第二。

為應付檢查，滇池當地旅遊區管委會緊急栽樹，不過在督察人員要求下，樹苗被當地官員單手輕易「拔起」，現場十分尷尬。（微博@憂國憂民憂天下之1）

據黨報《人民日報》5月8日報道披露，滇池90%以上區域被開發為房地產項目，長腰山變成「水泥山」。佔地703.64畝的高爾夫球場長期違規侵佔滇池一級保護區。

據報道，4月6日，中央生態環境督察組進駐雲南。隨後，當地旅遊區管委會緊急剷除部分球場，並在其上臨時「種樹」應對檢查。4月14日，督察組現場打假，要求陪同官員單手拔「樹」。新種樹苗被輕易連根拔起。樹苗只插入淺層表土10厘米左右，枝上樹葉已經枯死。

報道稱，在現場，昆明滇池國家旅遊度假區管委會黨工委書記武斌拔起幾根完全沒有根莖的枝條，面露尷尬之色。

此外，據透露，現場栽種的樹苗很細且僅圍繞發球台的周邊種植，球場基本功能並未消除，球場沙土對生態的影響也依然存在，且暗訪時仍發現有人在球場內打球。

督察人員介紹，違規佔地的高爾夫球場位於滇池東岸，佔地703.64畝，球場已存在11年，共侵佔滇池一級保護區456.68畝，佔整個球場面積的64.9%。

早在2004年，國務院就印發關於暫停新建高爾夫球場的相關規定，該球場仍以「户外旅遊休閒公園」的名義取得相關手續。自2011年起，官方多次催促高爾夫球場整改治理，但球場至今未退出一級保護區。

值得注意的是，就在2020年初，中共總書記習近平曾專門到滇池生態濕地視察並強調「我們不能吃子孫飯，要造福人類」。而在2015年，習近平也曾到雲南洱海視察濕地。

針對此事，官媒新華社評論稱，「大美滇池豈能毀於逐利」。批評「職能部門履職不到位，一些地方和企業為利所驅，只算眼前賬、不算長遠賬，給滇池生態造成嚴重破壞。」《人民日報》旗下媒體「俠客島」稱，「讓人想起秦嶺別墅」。

此前陝西秦嶺北麓違建別墅案曾引發習近平六次批示，在陝西官場管控失責下，高層介入，陝西官場隨後塌方。當時涉事落馬官員包括，陝西省原委書記趙正永（判處無期徒刑）、西安市委原書記魏民洲（判處無期徒刑）、陝西省原副省長馮新柱（判處有期徒刑15年）等七名市級以上官員。

5月6日，雲南省委書記阮成發主持召開會議，特別提到「把長腰山過度開發等突出問題整改落實到位」。5月7日，中紀委國家監委披露，昆明市紀委監委已成立核查組，對相關情況開展調查。

對於此次雲南昆明滇池開發亂象，會否導致雲南官場塌方，值得後續關注。