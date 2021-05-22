袁隆平病逝｜長沙市民街頭雨中送別　各方紛紛發帖緬懷一代國士

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-22 20:30

中國「共和國勳章」獲得者、中國工程院院士袁隆平，因多器官功能衰竭，於2021年5月22日1時07分在長沙逝世，享年91歲。 袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」。

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袁隆平病逝消息引來中國官方與民間強烈關注。官媒新華社在微博發文，「我們永遠不會忘記您」。《人民日報》發文稱，「他進入了一個夢鄉，那裏的稻穗比高粱還高，穗粒比花生還大。風輕輕吹過，他戴着草帽，就坐在稻穗下乘涼」。

央視新聞官方微博亦有發文哀悼，「今天13時07分，袁隆平逝世，享年91歲。記住這位讓中國人『端牢飯碗』的英雄。送別袁老！ ​​​​」聯合國糧農組織也發文，「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧。我敬愛的大師千古！」

此外，袁隆平農業高科技股份有限公司通過公眾號發文《深切哀悼袁隆平院士！》。文章稱，隆平高科成立以來，袁隆平院士非常關心隆平高科的發展，在總體發展戰略、作物品類和全球業務佈局、商業化育種和生物技術體系建設、第三代超級稻等重大科技創新攻關、現代化管理體系構建等方面給予公司一系列客觀務實、高屋建瓴的頂層設計指導。袁隆平為隆平高科成長為中國國內綜合實力領先的民族種子企業，做出了永不磨滅的重大貢獻。

同時，民間輿論紛紛深切哀悼袁隆平，其中「袁隆平逝世」話題閲讀量當前超30億，討論量超600萬。有網友表示，「袁爺爺為國家的農業技術奉獻了他的一生，帶動農業經濟的發展，為了多方面保障各地人民糧食產量，每天都會準時看天氣預報，永遠將集體利益放在首位。很榮幸和您生活在一個時代，您建造的這座燈塔，會永遠永遠照亮一代又一代。」

也有網友稱，「止不住的難過淚流……您離我們很遠，遠到只能在教科書和新聞裏見到您的事蹟；您又離我們很近，近到每一碗飯一粒米中都可以看到您的付出。奉獻一生，簡樸一生。真正胸懷天下的人，真正為中國乃至世界做出偉大貢獻的人！幸得庇護，國士無雙。」

另據《紅星新聞》消息，湖南長沙街頭市民雨中自發送別袁隆平，眾人齊喊「袁爺爺，一路走好」。