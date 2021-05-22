新冠肺炎｜廣州疫苗接種量急升創單日新高　多區缺貨須暫停一天

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-22 21:44

廣東省廣州市荔灣區日前發現一宗本土新冠肺炎確診病例，涉及的龍津街錦龍彙鑫閣隨後就被劃定為中風險地區。 據《羊城晚報》報道，廣州再次出現本土病例後，當地民眾接種新冠疫苗的意願隨之愈發強烈，周五（21日）當天的接種量更超過39萬劑次，是為大規模接種工作啟動以來最高。

多個地區的接種站點提前接種完畢，暫停接種一天。（微博＠94Sehun吶）

報道提到，廣州在周六（22日）的新冠疫苗庫存緊張，多個地區的接種站點已接種完畢，要暫停接種一天。但報道同時引述廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌表示，接下來兩天將有新一批新冠疫苗運送到廣州，仍未接種的市民，可以提前透過App等方式預約。至於已接種第一劑的市民，則可在21天至56天內盡快接種第二劑。

廣州市民得悉當地出現本土病例後，紛紛前往接種疫苗自保。（微博＠幸運匿名用戶）

另一方面，湖北省疾控中心在周六發出緊急提示，稱鑑於廣東省廣州市當前的疫情形勢，如無必須，建議近期不要前往。湖北省疾控中心表示，5月1日或以後來自廣東省廣州市荔灣區的來鄂返鄂人員，要主動到當地社區進行申報並配合疫情防控指揮部的所有防控措施。此外，從廣東省廣州市的來鄂返鄂人員，要提前了解湖北省當地防控要求，來鄂返鄂途中亦要做好個人防護，主動配合相關防控措施。

（綜合報道）