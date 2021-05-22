廣州一宗本地確診　張竹君一度稱廣東全省停回港易　港府晚上澄清

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-22 23:11

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）表示，因廣洲荔灣區出現個案，廣東省將被納入中風險地區，市民由明日（23日）起不能以「回港易」經廣東省抵港。不過可乘坐飛機，或經由澳門抵港。 【晚上10:30更新】港府發言人澄清，廣東省並未列為「中風險地區」，回港易計劃安排不變。

更新報道：

衞生署擺烏龍 廣州一宗確診以為全省中風險 港府澄清回港易不變

【22:30】政府發言人表示，廣州荔灣區出現一宗新冠肺炎確診個案，香港特區政府正與廣東省政府評估有關情況，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變，稍後如有改變將會另行作出公布。

目前在回港易計劃下取得名額的香港居民應繼續按照計劃的指明條件，及在名額指定的日期和出入境管制站入境香港。

▼廣州市荔灣區有本地確診▼

張竹君指，除了本港今日增本地個案外，廣洲荔灣區亦出現個案。因此政府將於明日起，將廣東省列入中風險地區。因此市民並不能以「回港易」經廣東省抵港，不過可乘坐飛機，或經由澳門抵港。她亦指，政制及內地事務局將於稍後公布措施。

早前，安徽省六安市和合肥市爆發新冠肺炎疫情， 政府公布由16日起，所有在入境前14天內曾到過遼寧省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該批旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

值得注意的是，澳門政府已於今日中午12時發布新聞稿，指因應廣東省的疫情變化，由今日（22日）下午2時起，所有入境前14天內，曾到過廣州市荔灣區龍津街道錦龍社區的入境人士，須按當局要求在指定地點接受14天醫學觀察。