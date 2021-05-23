國家發改委揭騙徒扮「大灣區負責人」　曾在港註冊假冒鳳凰通訊社

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-23 10:36

國家發改委上周五（21日）在官方微信公眾號發布聲明，揭露有騙徒以「周智均」名義，冒充粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人，並以「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」等身份多次參加社會活動。 據內媒《澎湃新聞》報道，周智均在香港註冊的「鳳凰通訊社有限公司」，在內地開辦「鳳凰通訊社」網站，並開展活動。該網站曾被鳳凰衛視旗下公司起訴侵權，並被判賠500萬元人民幣。

發改委聲明指，粵港澳大灣區建設領導小組辦公室強調，該辦公室沒有名為周智均人員，且該辦公室從未設立名為「粵港澳大灣區建設投資督導委員會」的機構、組織。希望有關方面提高警惕，避免上當受騙。如已造成損失，請及時向警方舉報案件線索。

發改委發布聲明揭騙徒扮「大灣區負責人」。（發改委網站截圖）

據澎湃新聞報道，通過百度等搜索引擎簡單搜索「周智均」，就能找到不少關於其的資料，甚至還有「周智均」的專屬百度百科條目，並配有證件照。在百度百科，周智均還身擔「中國道路運輸協會專家顧問」、「首都新機場建設領導小組副局長」等職。而在2013年一則報道中，他還擁有「中國道路運輸協會專家顧問」、「國務院辦公廳同志」的名銜。

這些關於周智均近來活動的資訊，大多由「鳳凰通訊社」網站發布，隨後由一些商業網站轉載。

「鳳凰通訊社」網站截圖。

今年2月，還有一篇題為《鳳凰通訊社董事局主席談粵港澳大灣區發展建設重要戰略的意義》的文章在網上流傳。該文中周智均則以「鳳凰通訊社董事局主席」的身份亮相。3月，周智均又以「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任、鳳凰通訊社董事局主席」的頭銜參加了與某集團的戰略合作協議簽約儀式。

曾在京舉行「烏茲別克投資競標會」

《香港01》記者在「鳳凰通訊社」網站發現，該社曾舉辦過不少投資簽約活動，例如2019年12月，曾在京舉辦「『一帶一路』國際投資項目競標說明會」。

該報道並提到，一名「國家『一帶一路』中亞區域經濟合作智庫組委會副會長劉建華」在會上介紹了在烏茲別克投資項目建設的有關具體情況和詳細內容，多間企業就對烏茲別克項目投資建設達成合作意向，並在會上簽署了投資競標協議。記者查詢發現，「國家『一帶一路』中亞區域經濟合作智庫組委會」亦為虛構的組織。