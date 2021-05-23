袁隆平病逝｜喜愛自由散漫拒帶博士生　央視專訪揭不為人知的一面

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-23 18:30

中國「雜交水稻之父」袁隆平因病醫治無效，多重器官衰，上周六（22日）下午1時07分在湖南長沙病逝，享年91歲。長沙明陽山殯儀館不設公眾弔唁，但民眾都自發悼念，除了到西南大學向袁隆平雕像獻花，網上更有不少影片講述他的一生，其中《央視》人物專訪節目《面對面》就曾先後3次訪問袁隆平。2019年，有網民就將3次的訪問剪輯成短片，一度引起討論，昨晚相關影片再於網上廣傳。

袁隆平曾於2013年、2016年及2019年接受《面對面》專訪，有網民將訪問中的片段剪輯成影片。與其他相對嚴肅的影片不同，該影片以展示袁隆平的另一面為主，並以「這樣的『雜交水稻之父』袁隆平你見過嗎？」為題。

片段顯示，袁隆平稱自己不再帶博士生，當主持人問及原因時，他直言「辛苦得很」，因為要指導學生做實驗，要修改對方的論文，「這麻煩得很，死腦細胞的」。另一次，主持人表示在研究團隊中，袁隆平的角色是一名大家長，到底手下一眾精英「好不好管」時，他竟立即搖頭並用雙手掩蓋雙眼，不禁嘆息一句「哎啊」。

袁隆平提到，自己曾想回到家鄉江西九江德安縣，但一回家就興師動眾，「到了德安不好啊，甚麼縣長、書記都來了」，根本就無法悄悄地去，更笑言「（除非）戴上口罩、帽子、墨鏡」。

袁隆平一生都致力於雜交水稻技術的研究，但在現實生活中，他更喜好自由。在某次訪問中，主持人提到袁隆平的老師曾評價他為「愛好自由，特長散漫」，袁隆平聽到後立即綻放笑容稱「對對對！」，又表示「我上班下班是不按規矩的。我們都要打卡，可是我不打卡。自由散漫啊，我是特殊的」。

與大眾想象中嚴謹刻板的科學家不同，袁隆平不僅注重健康、體育鍛鍊，而且愛好廣泛，包括拉小提琴、游泳、打排球等等。他表示，自己70歲以前每天都游泳，「很多高級幹部退休以後沒事幹，不打牌不下棋，不跳舞不唱歌，沒有甚麼愛好，甚麼都不搞，結果變成老年痴呆症」。當被主持人問道「你還打排球嗎？」，他立即稱「打！Everyday！」。

2016年，袁隆平接受《面對面》專訪時，被主持人問到對水稻的產量的目標時，他直言「追求高產、更高產、超高產，是永恆的主題」，且自己一直都不滿足、貪產量。3年後，時年89歲的袁隆平被主持人問到同一個問題時，則表示要追求超高產。對於為何讓雜交水稻技術世界共享，他坦言「這是個好事情，為甚麼不讓世界共享呢？」，更表示「一粒糧食能救一個國家，也可以絆倒一個國家，這是糧食的重要性」。

相關影片昨晚在網上廣傳，不少網民都留言悼念：