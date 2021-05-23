新冠肺炎｜深圳3天現4宗無症狀感染　初步判斷為境外輸入關連個案

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-23 20:39

5月23日（周日）下午，深圳市召開疫情防控新聞發布會。會上通報，深圳新發現2名無症狀感染者，3天累計發現4名無症狀感染者。與此前發現的2名無症狀感染者一樣，新發現2名無症狀感染者均在鹽田港西作業區工作，並在5月17日參與同一艘國際貨輪東方溫哥華的工作。 深圳市副市長陶永欣表示，根據流行病學調查等，初步認為這是一宗境外輸入關連的疫情，又指早前2名無症狀感染者涉及英國變種病毒株。

4名無症狀感染者目前均在深圳市三院治療，情況穩定。據通報，深圳目前根據流行病學調查情況、核酸檢測和病毒基因檢測結果初步判定，此次疫情為一宗境外輸入關聯的新冠肺炎疫情。主要依據為深圳市疾病預防控制中心早前對兩名無症狀感染者的鼻咽拭子樣本進行了基因組序列測定，兩人同源性100%，均屬於在英國出現的新冠病毒變異毒株，該毒株在境外多個國家流行，深圳市僅在入境陽性人員中檢出，未發現在社區流行。

其次，4名個案有共同的境外貨輪工作場所暴露史，近期均未接觸發燒、咳嗽症狀的人員，無野味進餐史，未接觸冷凍食品，未接觸國內中高風險地區來深人員，根據基因組序列分析和流行病學調查，推測本次疫情為同一感染來源或同一傳播鏈。

通報又指，此次疫情是在例行檢測中發現，發現時間較早，陽性個人均為無症狀感染者，傳染性相對較低，個案活動範圍可溯可控，出現大規模傳播可能性較低，本次疫情總體可控。隨著後續排查工作的深入開展，不排除再出現零星個案的可能性。