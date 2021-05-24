甘肅馬拉松｜越野賽慘成奪命跑　新華社：四大疑問待解

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-24 11:41

5月22日，甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現身體不適、失溫，失聯等情況，比賽腰斬，最終21人遇難。 《新華社》指出，事件仍有四大疑問有待解答，包括天氣預報為何未能有效發揮預警作用，主辦方叫停比賽是否及時等等，希望本次悲劇能敲響警鐘，提醒任何一個主辦方及參賽者都要以科學、周密制定「極限預案」。

在舉辦戶外活動時，留意天氣預報尤其重要。在本次比賽中，一眾跑手遭遇下雨、大風等天氣。據景泰縣氣象局局長康永學介紹，縣氣象局在比賽前一晚為賽事提供了氣象信息專報，曾作大風藍色預警及陣性降水預報。甘肅著名戶外俱樂部負責人宋明稱，極端天氣預測是大型體育賽事應對突發狀況的前提之一，此次事件最大的失誤是運營方沒有對氣象部門提供的預警作出正確預判。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽路線圖。（封面新聞）

有參賽者透露，經過CP2打卡點後非常大風，只能雙手抓地，即使裹上保溫毯亦無法抵禦寒風，最終暈厥失去意識。據了解，賽事主辦單位曾為參賽者出裝備清單，其中衝鋒衣等保暖裝備僅作為建議選項，即參賽者可自行選擇攜帶與否。

北京體育大學體育休閒與旅遊學院戶外運動教研室主任布和認為，對於沒有帶相關裝備的參賽者而言，遭遇極端天氣就會措手不及。按照預定計劃，參賽者晚上才到達賽道補給站，最險要的地方並無其他補給站，顯然是不合理。

多名獲救的參賽者稱，他們在失去意識或受傷前，並未接到舉辦方叫停比賽的通知；跑手在當日中午12曾在微信群組中發布求救信息，惟主辦單位下午2時才叫停比賽。同時，有關部門是否有應急救援預案，救援能力是否足夠亦成為重點。

中國應急管理學會體育賽事活動與安全工作委員會副主任委員兼秘書長李聖鑫稱，與往常馬拉松賽事不同，此次馬拉松越野賽更具有極限運動的特點，因此對於比賽遭遇特殊天氣情況，主辦方應該有暫停或中止比賽的預案。他指出，極限運動項目的賽事安全管理與應急救援必須引起高度重視，有關部門必須加強對救援預案的賽前審查。

《新華社》指出，一些極限運動在國內開展時間尚短，專業人才相對匱乏，一旦遇到突發極端狀況，往往缺乏及時正確的判斷和應對。同時，遇難者中不乏中國馬拉松圈內的頂級選手，可見參賽者對極端天氣的準備和應對也有不足之處。

比賽過程中突然遭遇極端天氣，是導致本次意外的重要原因，但明顯主辦方對於極限運動賽事舉辦條件的認知也有不到位之處。隨着天氣條件持續惡劣且無好轉跡象，主辦方應該能預估潛在的嚴重後果，更有責任防範活動「超限」。