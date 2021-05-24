袁隆平病逝｜告別式長沙舉行　習近平江澤民胡錦濤送花圈表示哀悼

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-05-25 09:19

中國「雜交水稻之父」袁隆平於5月22日在湖南長沙病逝，終年91歲。5月24日，袁隆平遺體送別儀式在長沙舉行，中共現任、前任領導人均向袁隆平送上花圈。

袁隆平遺體告別儀式5月24日湖南長沙舉行。（新華社）

中共湖南省委機關報《湖南日報》24日披露，袁隆平逝世後，中共總書記習近平表示深切悼念，並送花圈。

此外，中共高級別領導人包括李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、王晨、劉鶴、孫春蘭、李希、楊曉渡、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華等亦送上花圈或發唁電。

在現任高官外，中共前領導人江澤民、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、温家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、張高麗等也送上花圈或發唁電。

24日上午，湖南省委省政府高官包括許達哲、毛偉明、李微微、烏蘭、楊正午、王克英、胡彪、黃蘭香、王雙全、謝建輝、張劍飛、張宏森、李殿勛、王成、吳桂英、劉蓮玉等現身袁隆平遺體告別式。

報道最後稱，袁隆平是無黨派人士的傑出代表，是中共的摯友，「堅決擁護中共，衷心擁護中共領導的多黨合作和政治協商制度，忠實踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，在思想上政治上行動上同習近平為核心的中共中央保持高度一致」。

報道稱，習近平曾四次接見袁隆平，肯定後者團隊做出的重大貢獻。2018年，袁隆平獲「改革先鋒」稱號，2019年被授予「共和國勳章」。

除官方外，中國民間也在以各種形式大規模悼念袁隆平，一些聲音稱，這種規模僅次於中共前領導人毛澤東、周恩來去世時所經歷的紀念活動。