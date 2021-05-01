華為余承東抱怨被美制裁逼至絕境：蘋果搶高端市場　低端讓給小米

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-01 17:35

中國電訊設備製造商華為近年連遭打擊，華為消費者業務CEO余承東昨日（4月30日）更在微信朋友圈上抱怨，直言美國的制裁把華為的消費者業務逼到絕境。

余承東表示，美國在不到兩年之間對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為的消費者業務逼到極端困難，無法發貨。在此困境下，他認為華為手機和平板的國內高端市場主要讓給了蘋果公司，中檔及低端的讓給了OPPO、vivo和小米；至於海外市場則讓給了蘋果、三星及國內同行。

余承東表示，美國制裁一輪比一輪狠毒。（新浪科技）

根據蘋果最新財報顯示，上季iPhone的銷量同比增長65.5%，尤其在中國區更是實現了87%的增長。IDC及Canalys等第三方機構近期也公布了第一季度數據，顯示目前前五名依次為三星、蘋果、小米、OPPO及vivo，華為跌出了全球前五位置。

國內市場方面，vivo在第一季度奪得桂冠，出貨同比大增79%至2160萬部；OPPO以2060萬部緊隨其後；華為出貨1490萬部，名次下滑至第三；小米和蘋果分列第四和第五位，分別出貨1350萬部和1200萬部。

其實，余承東早前亦曾指出，美國多次制裁導致華為手機業務受到嚴重影響，而賣車可以彌補手機業務利潤下滑的問題。他認為，智能電動汽車銷量雖沒有手機大，但是其單價高、價值感高，是唯一能夠彌補手機銷量的產品。

4月19日，華為Huawei ADS高階自動駕駛系統展車在上海國際車展上亮相。（新華社）

（綜合報道）