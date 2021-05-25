江西地產商章新明遇刺身亡　兇徒得逞後自殺　二人有債務糾紛

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-05-25 16:15

江西省知名地產商董事長章新明5月23日因債務糾紛遇刺身亡，據報他曾以10億元（人民幣．下同）投資「明天系」公司。

江西南昌市公安局紅谷灘分局通報，博泰集團辦公區5月23日凌晨發生命案，造成1死1傷。傷者章某明經醫院搶救無效死亡，另一名傷者李某東正在醫院救治（無生命危險），疑犯褚某強案發後在該集團一樓辦公區自殺身亡。經初步調查，此案與褚某強同章某明之間債務糾紛有關。

據悉，通報中的章某明即江西知名地產商、博泰集團董事長章新明；另一傷者李某東即李向東，是該公司副總裁。而疑犯是南昌華夏藝術油畫村藝術有限公司法定代表人褚小強，擔任江西瑞嘉置業有限公司、南昌華夏藝術谷油畫村藝術有限公司等股東。

2020年12月，褚小強在微博曾實名舉報章新明，稱自己曾因收購某公司股份而向章新明借款1.2億元，此後深陷該借貸糾紛中。為此妻子與他離婚，他本人也承受了精神、心理壓力，並患上癌症和哮喘等多種疾病。

博泰集團成立於1997年，以房地產為核心業務，是涵蓋房地產、食品、商務酒店、都市娛樂、礦業、物業管理等多領域的企業集團，是江西最具影響力的房地產開發企業之一。

章新明遭舉報信息（點擊大圖瀏覽）：

另據大陸財經公號「野馬財經」消息披露，章新明此前還參與了對明天系公司的投資。「明天系」是指市場對中國神秘富豪肖建華控制的數十間上市公司、金融機構的統稱。名稱起源於其上世紀90年代創立的以「明天」二字打頭的企業。

2020年7月5日，新黃浦公布股權轉讓方案，公告顯示，博泰城鑫將通過中崇實業、盛譽蓮花資管合計持有公司21.84%股份，成為新黃浦的第二大股東。博泰城鑫的實控人便是章新明。

作為「明天系」遺珠，新黃浦是上海最早一批上市的房地產企業，在上海擁有極其核心的土地資源，但因管理較為混亂，曾多次陷入股權爭奪戰，表面上擁有控股股東，但實則缺乏強勢大股東坐鎮，二股東走馬燈般輪換，資本進進出出。

對於此番股權轉讓，上交所於當日晚間下發監管工作函，要求博泰城鑫説明暫無相關人員調整計劃的具體考慮和商業合理性，本次股權轉讓是否存在融資等其他利益安排。據新黃浦回覆上交所的監管工作函，2020年，博泰城鑫以3億元對價拿到新黃浦1.46億股，另隱含7.41億元槓桿資金，真實成本10.4億元。

分析表示，剛進行完10億元投資的章新明卻因1.2億元債務糾紛殞命，令人唏噓。但案件發生後，無論是債務還是資產，對於二人都成雲煙。