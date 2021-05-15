山東女子因無法懷孕被夫家虐待致死　家翁家姑及丈夫均獲刑

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-15 12:22

山東德州禹城22歲女子方洋洋因無法懷孕，前年1月被夫家毆打虐待致死。山東省禹城市人民法院周五（14日）公開開庭審理死者家翁張吉林、家姑劉蘭英及丈夫張丙故意傷害、虐待一案，以故意傷害罪判處張吉林有期徒刑11年、劉蘭英有期徒刑6年，以虐待罪判處張丙有期徒刑1年8個月緩刑3年。

法院經再審查明，方洋洋與張丙2017年1月24日登記結婚後，便與張吉林、劉蘭英共同生活。三人因方洋洋沒有生育等原因對其心生不滿，自2018年8月至2019年1月，採取毆打身體、凍餓罰站等方式致方洋洋重度營養不良，身體虛弱，全身多處凍傷。2019年1月31日，張吉林用木棍毆打方洋洋3次，劉蘭英用木棍毆打方洋洋1次。當晚，當發現方洋洋沒有反應後，張丙撥打急救電話，醫生到達後確認方已死亡。

經鑑定，方洋洋符合在重度營養不良基礎上，因遭受鈍物暴力打擊致創傷性失血性休克死亡，其中外傷是死亡主因，重度營養不良、寒冷凍傷為輔助死因。

法院認為，張吉林、劉蘭英在案發前一周內多次毆打方洋洋致其死亡，其行為均構成故意傷害罪；張丙虐待家庭成員，情節惡劣，其行為構成虐待罪。在共同故意傷害犯罪中，張吉林屬主犯，劉蘭英屬從犯，依法對其減輕處罰。鑑於3被告到案後如實供述犯罪事實，與死者近親屬達成賠償協議並取得諒解，且張吉林有悔罪表現，劉蘭英、張丙自願認罪認罰，依法可從輕處罰。其中張丙犯罪情節較輕，確有悔罪表現，沒有再犯罪的危險，可依法對其宣告緩刑。

（界面新聞）