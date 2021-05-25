甘肅馬拉松｜聲稱「前六名唯一倖存」　跑手遭圍攻需接受心理輔導

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-25 17:01

上周六（22日），甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現失溫、失蹤等情況，最終造成21人遇難。 其中一名參賽者張小濤死裡逃生後通過微博詳細還原了事情經過，提及「前6名只有我一個倖存者了」，卻遭受網民惡意批評，甚至有人叫他去死。因為壓力過大，他已經預約了心理輔導服務。

據早前報道，張小濤於微博發文，講述這次死裏逃生的經歷。文章指，比賽當日，張小濤在早上7時半到起點準備，「當時一直刮風，氣溫很低」。比賽在9時起跑，張小濤指當時仍很大風，很多人的帽子都被吹走，但他認為頭20公里的情況還算正常。

張小濤速度較快，屬於領前的一批跑手。他表示到CP（checkpoint）2後天氣變壞，開始下雨。由CP2到CP3是爬升的路段，也是今次比賽意外最嚴重的一段路。他表示愈往上爬，風雨就愈大，「到半山腰的時候雨裏開始夾雜冰雹了，一直往臉上砸，我眼睛都開始模糊了，有些看不清路」。

張小濤在途中超越了聾啞跑手黃關軍，他見對方那時的狀態已經開始不好。他還提到一名叫吳攀榮的貴州跑手，他與吳攀榮一起跑，互相接應，「到達半山腰之後他開始全身發抖，說話都開始哆嗦，我看他狀態也不好，就用胳膊挽着他一起。後來的記憶我也有點模糊，可能是風太大了路太滑了，我們沒有辦法一起攙着走，因為攙着走我們都要摔倒，慢慢分開了」。

張小濤超越吳攀榮，獨自往上跑，他想盡快爬過這座山，希望之後情況會好轉。他寫道：「這時候我應該是第4，吳攀榮是第5，黃關軍是第6，很難過的是到現在為止，前6名只有我一個倖存者了。」

朱克銘救助6名跑手，帶他們回窯洞生火取暖。（中國青年報）

張小濤也未能爬得過這座山，在大風下，他不斷跌倒，手腳開始僵硬，感到身體不受控制。在一次跌倒後，他無法起身，連忙披上保溫毯，再在GPS定位器按了求救訊號，之後就昏迷了。張小濤表示，他在山上昏迷約兩個半小時，被一名牧羊人救起，那人就是朱克銘。

遭網民罵「去死」

內媒《河南商報》報道指，張小濤的文章出來後，網上關於他是「前六名中唯一倖存者」等討論層出不窮，這些言論中有很多對張小濤很不友好。張小濤稱，「有人私信我，讓我去死，我做錯了什麼」。還有一些人質疑「前六名中唯一生存者」的說法是在炫耀成績，也有人覺得他不感恩伸出援手的牧羊人。

張小濤稱，自己已經遭遇了一次大難，如今這些信息再次對他造成很大的打擊。張小濤表示，「我沒有要炫耀成績」，他的「前六名中唯一生存者」的說法似乎想告訴大家他了解當時的情況，絲毫沒有炫耀的意思。報道又指，因為壓力過大，張小濤已經預約了心理輔導服務。