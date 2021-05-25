甘肅馬拉松｜33歲殘運會冠軍遇難　曾答應家人滿34歲就不再跑步

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-25 12:03

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，事故共造成21人遇難，包括全國殘運會全程馬拉松聽力障礙組冠軍黃關軍。 周一（24日）下午，黃關軍父母、妹妹等親屬抵達甘肅景泰縣為其料理後事。黃關軍的父親稱，「他曾答應我滿了34歲就不再跑步，他還有一個月就滿34歲了」。

全國殘運會全程馬拉松聽力障礙組冠軍黃關軍。（紅星新聞）

上周六（22日），白銀馬拉松遭遇極端天氣，導致部分參賽選手遇難，其中就包括殘運會冠軍黃關軍。黃關軍父母、妹妹等親屬在接獲組委會電話通知「黃關軍已經遇難」的消息後，由四川北川縣老家幾經周折趕往甘肅蘭州。周一11時左右，景泰縣的工作人員在蘭州火車站接到黃關軍家屬；下午5時許，黃關軍的家屬在景泰縣見到了黃關軍的遺體。黃關軍的母親崩潰地表示，「從沒見過兒子身上這麼多傷」。

黃關軍的父親黃順林內疚地說，「他跑步還是我慣出來的」。黃順林介紹說，為了讓天生聾啞的黃關軍擁有好身體，黃順林在兒子2歲時，就帶領他一起打沙袋、跑步，「兒子10歲時，我們還帶他學過武術，後來也練了乒乓球，但他最終只愛上了跑步」。

據公開資料顯示，2006年，黃關軍在全省第六屆殘運會，取得男子1500米第五名、馬拉松第三名；2010年，全省第七屆殘運會，黃關軍取得10000米長跑第一名；2018年，黃關軍在全國殘疾人田徑錦標賽上，獲得了10000米項目的冠軍；2019年，在全國第十屆殘運會的馬拉松比賽中，黃關軍奪得聽力殘疾組第一名的成績。

黃順林續稱，希望兒子可以靠一門手藝養活自己，「2019年他獲得全國殘運會的男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍時，我就讓他不要跑步了，他答應我跑到34歲就不跑了，還有一個月他就滿34歲了」。

黃關軍的妹妹黃琴對於哥哥在比賽中遇難感到後悔，因為黃關軍之前參加比賽時，她都會提前聯繫一下，而這一次，因為學業太忙，她沒能和哥哥取得聯繫。她說，雖然和哥哥相差10多歲，但兩人感情很好，「有一次考得很好，哥哥直接就給我買了一部手機」。

黃琴還說，「哥哥拉了一個群，裡面有我、父母和他，有時他出去比賽，他會發一些照片在群裡，我也會聯繫他，讓他注意安全」。黃琴介紹指，黃關軍遇難前一天，父親在群組中問兩兄妹「你們在幹什麼」，黃關軍回覆稱「開會，越野」，這是他留給家人的最後一條消息。

（紅星新聞/新京報）