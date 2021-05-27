美媒引述報告指海康威視有與解放軍合作　曾被列為「一級供應商」

撰文： 施予 葉琪 最後更新日期： 2021-05-27 15:33

監控行業研究機構IPVM發表報告，指全球第一大視像監控設備製造商海康威視與解放軍存在長期聯繫，曾經與武器專家交流、向空軍供應攝像頭及無人機。 美國國防部去年將海康威視列入黑名單，認定其是解放軍控制企業，或與解放軍存在聯繫。報道指，IPVM的報告為了解海康威視提供新線索。

據《華爾街日報》報道，IPVM是根據公開文件和網上數據，發現海康威視在2019年有向解放軍空軍出售無人機和其他附屬設備，在2014年時甚至被列為「一級供應商」。此外，在今年3月，官方傳媒央視曾經播放片段，見到有一名士兵手持帶有海康威視標籤的無人機干擾步槍，在零下温度或高海拔等極端條件下測試設備使用。

甚至海康威視的官方網站曾經有刊出一份報告，內容是探討如何提高中國導彈、坦克和其他武器系統性能，作者提及有與解放軍指戰員及武器專家的溝通交流、共同完成。《華爾街日報》聯繫海康威視尋求置評，結果報告自5月起就從海康威視的官方網站上被撤下。

海康威視回應《華爾街日報》指，海康威視與全球很多科技公司一樣，是提供商業設備和解決方案，其中部分用於一般影片監控用途的產品可能被視作軍民兩用產品，但公司不曾針對中國的軍事應用開展研發工作，「海康威視現在、以前都未曾替中國軍事應用進行研究和開發，員工任何這類行為皆以個人身分進行，而不是按照公司的指示」。

（綜合報道）