新冠疫苗｜有傳多地下月9日暫停接種第一針　廣州闢謠：供應穩定

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-27 11:15

安徽、遼寧、廣東等地相繼出現確診個案，廣州更出現「飲早茶群組」，不少市民為了保障自己都登記接種疫苗，惟近日有傳自6月9、10日起，石家莊、合肥、廣州等多地都會暫停接種第一針新冠疫苗，引起市民憂慮。 針對新冠疫苗接種情況，廣州市衛健委今日（27日）表示，當前廣州全市疫苗供應穩定，可滿足近遠期民眾接種需要，呼籲市民在線上預約，合理安排時間、錯峰接種疫苗。

廣州市衛健委指出，自今年3月起，廣州市推進人群大規模新冠疫苗接種工作，並計劃於6月9日前基本完成目標人群第一針劑接種；6月10日至30日期間，主要對已接種第一針的人群開展第二劑次接種，以及因特殊原因未接種第一針劑的人員接種。

因此，6月10日至30日期間並非完全不進行第一劑的接種，並將於7月後繼續開展第一劑次和第二劑次疫苗接種工作。

又有傳6月9日後，民眾需自費接種新冠疫苗。廣州市衛健委重申，該市為全民免費接種新冠疫苗，居民在知情、自願情況下，接種費用都將由醫保基金和財政共同負擔，個人不需承擔成本和接種費用。

廣州市衛健委介紹，除有特殊需要的民眾外，不建議直接到接種單位現場排隊，市民可透過指定的微信小程序和App，在網上預約接種疫苗，並應合理安排時間，避開接種高峰。目前，廣州市的新冠疫苗供應基本穩定，可滿足近遠期群眾接種需要，市民可在網上預約打針時，實時查看接種點庫存。

（南方日報）