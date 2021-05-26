深圳疫情與英國變種病毒有關　武漢要求自深返漢者隔離28天

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-26 17:05

廣東省近日新增多宗本土個案，其中深圳有7名無症狀感染者，當中5人都與英國變種病毒有關，感染者主要在鹽田港區活動。

深圳早於5月21日發現一名無症狀感染者。截至今日（26日），當地已發現7名無症狀感染者。市衛健委公布，首4宗個案曾在鹽田港西作業區同一艘國際貨輪「東方溫哥華」工作，他們分別是箱船理貨員、打拉繩工人、科文以及塔底工作人員。

5月24、25日，深圳再發現3名無症狀感染者，其中一名患者的丈夫在鹽田港區工作，其餘兩人分別為鹽田港區的箱船理貨員及塔底理貨工人。深圳市疾控中心對患者的鼻咽拭子樣本進行基因組序列測定，發現有5人的病毒基因同源性達99.99%，均屬於英國變種病毒，其餘2人有待檢測。

鹽田區對港區全員共7395人實行「一天一檢」。（深圳市衛健委）

深圳市衛健委指，自5月21日疫情發生以來，深圳已累計判定密接者、次密接者450人，累計排查管控重點人群和一般接觸者159917人。感染者曾到訪的地方或曾乘搭的公共交通工具，均已被納入管控範圍及消毒，活動軌跡涉及的重點場所已暫停營業並封控。曾於5月17日在「東方溫哥華」國際貨輪工作的所有人員及其居住區域均已被納入管控。

目前，鹽田區正按照「一組對一人」的模式，全面排查國際貨輪上有關重點人員，全面核實上船工作、在附近區域工作等可能構成接觸的人員；對鹽田港區全員共7395人實行「一天一檢」，對登輪工作重點人員，參照跨境貨車司機，嚴格實行「兩點一線」集中管理、集中居住等舉措。

湖北省武漢市疫病預防控制中心公布，有鑑於深圳市的疫情形勢，自本月7日或之後來自深圳鹽田區、龍崗區的返漢人士，需實施集中隔離醫學觀察14天，隔離期滿後納入居家隔離管理14天；若無特殊情況，民眾請勿前往深圳。