中印衝突｜新疆軍區女特種兵高原演練　「狙擊榴」一炮打爆小汽車

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-05-30 20:00

在海拔4500米雪域高原駐守的中國新疆軍區，可謂作戰條件艱苦。中國軍方在最新報道中，公開該軍區特種女兵的作戰實力。畫面中，女兵雖個子不高，但拿起11式狙擊榴射擊時仍一發命中，戰鬥力十足。

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據官媒央視軍事新聞5月25日報道，在新疆軍區某旅重火器手集訓隊，有三名子不高、體型瘦弱的特戰女兵每天與狙擊榴彈發射器、迫擊炮等重火器「親密接觸」，和男兵們按照同一標準訓練。

據報道，在海拔4,500米的高原上，女兵同樣需要完成折返跑、攜槍快速躍進、搶佔射擊陣位等技戰術動作，搶佔射擊陣位後，緊接着在10秒內命中目標。

而女兵在訓練中的攜槍是重量將近15千克的QLU-11/11式狙擊榴彈發射器（簡稱「11式狙擊榴」），也就是在網絡上熱傳的中國獨門單殺器「狙擊榴」。

據稱，「狙擊榴」是一種將狙擊槍和榴彈發射器結合起來的武器，兼具狙擊斬首和火力支援兩種功能。而11式狙擊榴具有強大的殺傷力，在央視《軍武零距離》節目中，測試人員曾使用11式狙擊榴直接瞄準汽車油箱射擊，僅一發榴彈就打爆一台小汽車。

新疆軍區裝甲戰車高原演練 現場作戰畫面曝光：

報道指出，這款殺傷力武器也伴隨巨大的後坐力。對於11式狙擊榴這款需要肩抗發射的武器來説，雖融入了膛口制退器、前衝發射和緩衝吸能等一系列技術來減少後坐力，但使用者仍需依靠自身對抗不小的後坐力。

特戰女兵柯雅雯稱，狙擊榴對女兵帶來更大的挑戰：「來重火器集訓隊學習的人，個子應該高一點，身材也長得比較壯實一點，但是剛好我們三個女兵偏偏身高都非常平均，在1米6多左右，體重也是50多公斤，相對於男兵來説，扛狙擊榴那些比較重的火器，對我們來説還是有一些困難的。」

不過據報道，因和男兵一樣的訓練標準，特戰女兵同樣「玩轉」了狙擊榴。在畫面中，女兵使用11式狙擊榴射擊時，一擊即中靶心。

此外，報道透露，女兵柯雅雯還曾去過距離中印對峙邊境不遠的解放軍5184哨點。報道稱，5184駐勤點位於班公湖北岸，具有重要戰略意義。