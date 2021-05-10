小粉紅「手撕」胡錫進　內地迎非一般「五四青年節」

撰文： 楊語濤 最後更新日期： 2021-05-10 15:20

剛剛過去的「五四青年節」，眾多自媒體當日重提啟蒙的努力，但在聲量上遠遠比不上「互聯網大廠」爭相致敬青年的大手筆。繼去年5月4日視頻網站Bilibili（簡稱「B站」）推出視頻《奔湧吧，後浪》（下稱《後浪》）引發廣泛討論，今年的「五四青年節」顯然成了各大視頻平台的兵家必爭之地，B站、快手、京東、知乎、小紅書等皆推出了以「致敬青年」為主題的系列短視頻。

從「後浪」到「這樣的人」

這其中，仍然是B站的《我不想做這樣的人》最為「出圈」。

去年B站的《後浪》選擇使用內地著名演員何冰對青年群體進行一次居高臨下式的寄語，在社交媒體刷屏的同時，也引發了不小非議，今年B站顯然學聰明了，《我不想做這樣的人》將話筒交回青年手中，演講內容收集自內地各省市26間學校955位初中生的觀點，並由兩位身穿白襯衫的初中生對着鏡頭娓娓道來，說出了他們作為「後浪」的「心裏話」，表明自己不想成為非黑即白極端思維的人、渾身帶刺的人、從流水線上被製造出來的人，也不想成為隱身的、沒有同情心、不愛國的人。

但此片依然難以擺脫《後浪》毀譽參半的命運，《我不想做這樣的人》所產生的輿論分化也是非常極端的。另一邊廂，批評之聲同樣不絕於耳。

網絡上亦指出，這篇演講從青年對着「父母、師長、前輩」說話開始，每一類「不想成為的人」，其實都是身邊成年人群體的對號入座，到結尾說出「當我變成父母、師長、前輩的時候，希望我的孩子能對我說，我想成為你這樣的人」。其中暗含的邏輯是，現實中的父母、師長、前輩，一個能當榜樣的都沒有，年輕人只好自己來。內地知名自媒體人魏武揮直言「我這個中年人感覺被冒犯了」。

小粉紅「手撕」胡錫進

另一邊廂，中共中央政法委官方微博「中國長安網」在5月1日發表了兩張對比中印「點火」的實景圖片，一張是中國長征系列運載火箭點火升空的瞬間，一張是印度某地身穿防疫裝束的工作人員點火焚燒新冠病毒感染者屍體的慘狀。該微博還附加了「印度單日新增確診超40萬例」的話題詞。

中國長安網點火圖引發巨大輿論風波。（微博@中國長安網）

儘管這條微博不久後被刪除，但被視為網紅學者的復旦大學國際政治系副教授沈逸對此進行了聲援：「這圖挺好的。別誤會，人道主義、命運共同體都是要的，同樣的，印度這種嬌艷賤貨做派引起的脾氣也是要有的。至於『聖母婊』（內地網絡用語，指無原則和底線去包容、原諒別人過錯的人），要刷情懷就請去印度燒柴。」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨後加入討論，回應沈逸稱：「普通中國人當然沒必要做『聖母婊』，但是官方機構的帳號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。這不是『聖母婊』，這是任何中國官方機構應有態度和表現……以這樣的方式博流量，我不認為是官方機構帳號應當做的。」

這其中的一個關鍵變量，就是大量的「小粉紅」下場「手撕」胡錫進，將胡錫進稱為「公知」、「比公知還壞」，甚至是「賣國賊」。