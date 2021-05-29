Tesla風波｜溫州車主稱失控高速撞車索賠　鑑定顯示為煞車當油門

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 22:02

去年8月，浙江溫州一輛Tesla（特斯拉）Model 3連撞10餘輛車後騰空翻轉，場面驚險，車主陳俊意更重傷，經過了7個多小時搶救、輸血近5000毫升後才保命。 具備司法鑑定資質的溫州市汽車工程學會其後發布調查結果，指事故是車主踩錯了踏板，把油門當作煞車，。 對於被網民質疑是「騙保」，陳俊意在周三（26日）回應稱「很冤」，並且對鑑定報告有異議。

據悉，事故發生時陳俊意駕駛的Tesla撞擊時速高達120公里，溫州交警部門相關負責人介紹指，Tesla方面從後台調取數據顯示，車輛「失控」期間，車主腳一直踩在加速踏板上。溫州市汽車工程學會下屬司法鑑定機構表示，通過數據印證，發生碰撞前，車主的腳沒有踩制動踏板，而是踩在加速踏板上，車輛處於持續加速狀態且速度較快。

不過陳俊意卻稱，他事發時既沒喝酒也沒吸毒，不可能把車開得那麼快，當時是車輛突然加速，他煞車無效才出事。他續指，由於被撞車輛的車主（鄰居）每天都上門索償，而Tesla方面堅稱車輛沒問題，他遂走保險理賠，並只能找到鑑定機構，承認自己是錯把油門當煞車。不過，溫州市汽車工程學會相關負責人強調，他們是受交警部門委託鑑定事故，不可能按照車主意願來出具鑑定報告，陳男所指的情況根本不可能獲受理。

陳俊意就事件指摘Tesla。（微博）

據報道，陳俊意賠償給被撞車主的費用超過40萬元（人民幣．下同），而事故造成他截掉了30公分的小腸、腰椎裂掉，醫學鑑定為九級傷殘。陳俊意原本任職設計師，月入約5萬元，結果卻失去工作能力，至今還在家休養，其妻為照顧他和孩子也關了自己開的店。休養期間，陳俊意每月還要支付4000至5000元的護理費，還有幾萬元的房貸，沒有收入之下他只能賣房維持生計。

保險理賠後，陳俊意為事故花費20多萬元醫藥​​費，他曾諮詢Tesla能否基於人道主義進行補償，惟獲對方告知不能，僅指如再買車可予以一定優惠。但陳俊意批評，「我就是Tesla車輛的受害者，不可能再買Tesla。」對於車輛數據，陳俊意表示如拿不到原始數據，就拿不到關鍵證據，車主想走保險進行理賠也只能吃下「悶頭虧」。

（每日經濟新聞）